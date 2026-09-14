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▲休士頓太空人3A旅美投手鄧愷威後援1局僅用12球完成3上3下，最快球速達151.6公里，賽後防禦率降至2.92。（圖／美聯社／達志影像）

旅美台將今（14）日在3A都有亮眼演出，效力紅襪3A的鄭宗哲敲出本季第8轟，一棒送回2分，幫助球隊最終以8：7險勝費城人3A；太空人3A投手鄧愷威則在對道奇3A之戰後援1局，用12球完成3上3下、無失分，賽後防禦率降至2.92，持續爭取重返大聯盟的機會。本役鄭宗哲擔綱先發第7棒、鎮守二壘大關。比賽進行至2局上半一壘有人時，鄭宗哲踏入打擊區，精準鎖定對方投手一顆偏高的失投變化球，毫不猶豫以俐落的揮棒軌跡將球狠狠掃向右外野大牆之外！這發彈著點極深的兩分打點全壘打，一口氣助球隊以2：0先馳得點，成功為紅襪3A奠定領先基調。紅襪3A隨後雖一度將分差拉大至5分，但費城人3A在比賽後半段發動凶猛反撲，所幸紅襪牛棚最終頂住壓力，驚險以8：7收下勝利，這也是鄭宗哲本季所敲出的第8發全壘打，持續證明他除了兼具頂級守備與腳程外，最近兩天內連續貢獻關鍵長打，火燙的打擊狀態給教練團留下深刻印象。在另一場太空人3A迎戰道奇3A的賽事中，台灣火球投手鄧愷威於8局下半球隊落後之際登板後援，面對道奇農場第15名潛力新秀艾爾哈德（Zach Ehrhard），精準誘使對方擊出中外野高飛球遭到接殺，接著再解決具有大聯盟資歷的外野好手湯瑪斯（Alek Thomas），第三名打者迎戰道奇農場高居第7名的頂級大物提布斯（James Tibbs III），鄧愷威利用具備下沉尾勁的伸卡球，迫使對方擊出二壘方向滾地球刺殺出局。鄧愷威僅僅耗費便乾淨俐落地完成1局投球，送出完美的「3上3下」，未被擊出任何安打、無失分，最快球速來到。賽後，他的防禦率從賽前的3.00以內進一步下修至