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狠批中央不做正事

行政院長卓榮泰昨（13）日赴宜蘭視察長照機構，並替民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出的「智慧敬老卡」政見宣傳，還拿台北市每月600點相比，要林國漳若遇到台北市長蔣萬安，可以湊到耳邊說「我們宜蘭1000點，聽說你們台北才補600點而已」。對此，台北市政府副發言人葉向媛火力全開回擊，強調北市敬老卡使用範圍「全國之冠」，更反問卓榮泰有時間四處助選、教別人怎麼「咬耳朵」，為何對毒油、能源及民生經濟等問題的民怨充耳不聞？葉向媛表示，台北市敬老卡不只每月點數提高至600點，使用範圍更是全國之冠；卓榮泰院長有閒暇四處助選、教別人該怎麼湊去咬耳朵，怎麼自己卻對人民怨聲載道充耳不聞？從毒油案、能源問題到民生經濟，人民期待中央政府別再只搞政治、不做正事。葉向媛說明，台北市敬老卡目前可使用於12項交通運具、71處公有場館及21處市立聯合醫院門診，具有全國最廣的使用範圍；今年7月起每月點數提高至600點，新增關渡、萬芳醫院門診掛號費，並推出「敬老健康守護專案」，補助癌症、心血管等健檢項目，YouBike 2.0E前30分鐘也免費。葉向媛表示，北市持續把敬老愛心卡升級為「健康生活卡」，明年上半年將提高桃園機場捷運及雙層觀光巴士補助額度，並率全國之先納入北捷攜帶自行車單程票及藍色公路；且再擴大至藥局、超商、超市及農會等生活通路，「實質回應」長者需求。葉向媛指出，從中央不做地方做的生生喝鮮奶到敬老卡加碼，台北市都是從市民實際需求出發；正如同台北首創的幸福宅與育兒減工時政策受到中央跟進，如果卓院長有心挹注長照，北市也很樂意分享經驗。