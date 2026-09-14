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美股前一交易日4大指數全面收漲，其中道瓊工業指數終場上漲509.19點，收在52573.29點；標準普爾500指數上漲65.28點，收7656.98點；那斯達克指數上漲251.34點，收26333.04點；費城半導體指數上漲209.80點，收11824.00點。不過，台股今（14）日開盤卻明顯走弱，加權指數以46011點開出，下跌174點，隨後跌幅持續擴大，一度下跌663.35點至45521.5點。權王台積電（2330）今日開盤下跌25元至2385元，目前下跌20元至2390元，跌幅0.83％，成為大盤主要壓力來源之一。其他權值股也同步走弱，鴻海（2317）下跌3.5元至244.5元；聯發科（2454）下跌115元至4470元；廣達（2382）下跌4.5元至332元。整體盤面呈現電子權值股普遍走弱格局，台股跌幅快速擴大，盤中重挫逾600點，後續能否止穩成為市場關注焦點。