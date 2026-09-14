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在2026年FIBA女子籃球世界盃的冠軍戰中，美國女籃面臨了開賽以來的最大危機，但最終仍展現強大底蘊，以97：79逆轉擊敗法國，成功奪下世界盃5連霸，這也是美國隊史第12座世界盃冠軍，並將奧運與世界盃的「20年不敗神話」延續下去。本屆賽事中，法國隊展現出驚人的宰制力，在進入決賽前，所有比賽皆以超過20分的差距獲勝，場均勝分高達35.6分。反觀美國隊，在小組賽僅以3分險勝義大利，四強賽也僅以10分擊敗西班牙，狀態看似有所起伏。決賽開打後，法國隊挾帶強大氣勢，在手感發燙的威廉絲（Gabby Williams）帶領下，一度打出一波21比2的猛烈攻勢，在第二節初取得了多達14分的領先優勢。然而，美國隊並未因此自亂陣腳。在隊長史都華（Breanna Stewart）的穩定發揮，以及超級新人克拉克（Caitlin Clark）在半場結束前壓哨命中關鍵三分球的帶動下，美國隊在半場結束時成功將比分追近至43：45。易籃再戰後，美國隊在第三節展現了統治級別的防守，單節打出30：12的壓倒性比分，徹底扭轉戰局。美國隊教練團由以防守見長的勞森（Kara Lawson）與WNBA頂尖防守教練中瀨（Natalie Nakase）領軍。她們在下半場成功鎖死了法國隊的外線火力，讓法國隊的三分球命中率從上半場的14投8中，暴跌至下半場的10投3中。上半場獨拿16分的威廉絲，在第三節更是得分掛零。隨著防守帶動進攻，美國隊的老將與新秀開始多點開花。銅牆鐵壁的防守迫使法國隊頻頻失誤，美國隊趁勢將領先優勢擴大，最終以18分之差收下勝利。本屆美國隊陣容面臨傷兵挑戰，四屆WNBA MVP威爾森（A'ja Wilson）與普蘭（Kelsey Plum）皆因傷缺陣，陣中有7名球員是首次參與五對五成人國家隊的大賽。儘管如此，老將們依然穩住陣腳。獲選為冠軍戰最佳球員的楊恩（Jackie Young）攻下18分、6籃板、5助攻；獲選賽會MVP的史都華則繳出22分、10籃板的雙十表現。而備受矚目的新秀克拉克，雖然三分手感仍在調整，但本場也有12分、3助攻的穩定貢獻，並以32次助攻成為美國隊賽會助攻王。儘管法國隊未能復仇2024年巴黎奧運一分惜敗的遺憾，但這面世界盃銀牌已創下隊史最佳成績。而同日的季軍戰中，西班牙以81：58擊敗地主德國隊奪得銅牌。隨著這場勝利，美國女籃自2006年世界盃四強賽敗給俄羅斯後，在主要國際大賽中未嘗敗績。這批選手也將帶著這股氣勢，放眼兩年後的2028洛杉磯奧運，繼續捍衛美國女籃的霸主地位。