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台灣拿下5州 內華達45.2%進口來自台灣

蒙大拿逾9成進口靠加拿大 紐澤西供應鏈最分散

美國各州與全球供應鏈的連結大不相同，最新數據顯示，除了加拿大、墨西哥等傳統貿易夥伴，台灣在美國部分地區的供應鏈也占有重要地位。2025年全美50州當中，台灣在內華達州、亞利桑那州、新墨西哥州、猶他州及肯塔基州等5州，成為最大進口來源，其中內華達州更有高達45.2%的進口商品來自台灣。根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）2025年進口數據，加拿大仍是美國各州最普遍的最大進口夥伴，在23州排名第一，除了蒙大拿、緬因、佛蒙特及華盛頓等鄰近美加邊境的州，也一路延伸至科羅拉多及奧克拉荷馬等地。墨西哥則僅次於加拿大，在9州成為最大進口來源。德拉瓦州情況較為特殊，2025年分別從加拿大與墨西哥進口約9.88億美元商品，兩國並列第一。亞洲國家在美國各州供應鏈中的影響力同樣不容忽視。台灣在5州成為最大進口來源，數量甚至高於中國的4州；另外，日本、澳洲、瑞士及哥斯大黎加也各自在1州排名第一。進一步觀察台灣占各州進口比重，以內華達州的45.2%最高，相當於當地接近一半的進口商品來自台灣；其次依序為新墨西哥州34.2%、亞利桑那州29.1%、猶他州20.8%，肯塔基州則為11.4%。各州的最大進口來源也反映不同產業及供應鏈結構，例如印第安納州最大進口來源是愛爾蘭、內布拉斯加州為泰國，愛達荷州則是馬來西亞，顯示美國各州的貿易關係遠比單純的地理鄰近更加多元。不同州對第一大進口夥伴的依賴程度也存在極大差異，其中蒙大拿州最為突出，高達91.4%的進口商品來自加拿大，是全美進口來源最集中的州之一。一旦關稅、貿易政策或供應狀況發生變化，這類高度依賴單一來源的州受到的影響可能更加直接。相較之下，紐澤西州供應鏈明顯分散。印度雖然以約115億美元成為該州最大進口來源，但只占全年約1478億美元進口總額的7.8%，是全美最大進口夥伴占比最低的州。