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▲28歲小波特身價可觀。（圖／翻攝自IG@mpj）

28歲NBA球星小波特（Michael Porter Jr.）近來在社群平台爆料，多年前曾和網紅小A辣在飯店約砲，不過他聲稱是小A辣主動，這讓小A辣不是很開心，曬出截圖反擊，小A辣還說小波特非常粗魯，在發生關係時，直到她流血才停止。這位小波特來頭不小，他目前效力於布魯克林籃網的前鋒，身價85億元台幣，相當驚人。根據《鏡週刊》報導，小波特近來在訪問中提到，小A辣主動傳訊息約他，但小A辣反駁，曬出截圖是小波特先私訊她，兩人約到飯店總統套房，原本只是按摩，接著小波特開始脫她衣服，兩人進行口部運動，竟把小A辣的全瓷牙冠弄掉，過程讓她痛到大叫，「感覺我快被用壞掉了！」最後是發現她流血才停止。據悉，小波特年薪高達數千萬美元，職業生涯已經賺進2.7億美元，約85億元台幣，小波特也分享自己的金錢觀，即便有錢也不一定要過著揮霍的生活，每個月只花幾千塊也能過得很好。而小波特下一季年薪約4000萬美元（約13億台幣）。身為黃金單身漢，小波特的擇偶條件相當樸實，希望女友會做飯、支持自己的決定，以及「不能是球員的前女友」，甚至以結婚為前提找女友。看似形象一百分的小波特，卻捲入小A辣約砲風波。