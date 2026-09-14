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2027普發一萬！農曆春節前入帳有機會 不排富資格、發放一覽

▲總統賴清德宣布明年2027全民普發一萬現金。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.09.09）

台北市民普發2萬？加碼有可能嗎 9/9二讀通過送交市府研議

▲台北市長蔣萬安主張加碼提高台北市民普發2萬。（圖／記者朱永強攝影）

不只普發一萬！賴清德5大紅利：0-18歲「每月領取5000元」成長津貼

總統賴清德宣布，中央政府全民2027普發一萬，實現「AI紅利，全民共享」，且以不排富為原則。不只普發現金10000元，明年度總預算案5大紅利聚焦經濟與民生政策，加碼推出「0-18歲每月領取5000元」成長津貼、軍公教調薪4%、國軍基層戰鬥部隊加給每月增4000元、中小微企業多元振興千億預算、社福津貼調漲且國民年金至少月領5000元；台北市民普發2萬有望？《NOWNEWS今日新聞》一次整理供民眾掌握。總統賴清德宣布，2027年全民普發現金一萬元，決定增列歲出2357億元，明年「AI紅利，全民共享」。行政院長卓榮泰受訪時表示，相關行政準備作業、各項前期規劃與部署，今年已提前展開；待立法院審議通過明年度總預算案，行政院將會以最快速度發放，正式發放時間尚待公告。財政部長莊翠雲證實，以不排富、未設定門檻為原則，2027普發現金，全民每人發放10000元，作法同於前兩次普發現金。◾️每人新台幣10000元現金。◾️全民：國內出生並領有出生證明、現有戶籍具備中華民國國籍之國民。新生兒保障：在指定發放截止日前，在國內出生並領有出生證明的嬰兒。特定居留身分：取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可之外籍人士，及取得居留許可的大陸地區、港澳、外國人為我國國民之配偶。因公派駐國外：各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。◾️線上登記入帳：至指定網站線上登錄健保卡號、身分證字號與金融銀行帳戶等個人資料；待指定時間直接入帳。ATM領取現金：持提款卡、身分證及健保卡至指定ATM提現。郵局臨櫃領現：適合不熟悉數位操作的長輩。戶頭直接入帳：領有勞保年金、老年年金、國教補助、身心障礙年金、中低收入老人生活津貼者等，特定族群預計自動撥款。偏鄉造冊發放： 針對數位落差地區，由各縣市鄉鎮市公所造冊領取。未滿13歲孩童如何領取？未滿13歲者，則由父母／監護人其中一人代領，並使用其身分證字號、銀行代號、銀行帳號及健保卡號，並準備未滿13歲孩童的「健保卡號」；持居留證者，不適用代領功能。總統賴清德表示，明年普發現金一萬元。台北市長蔣萬安認為「買個菜就沒了」，隨即主張應加碼提高至兩萬元，喊話台北市民普發2萬元。民進黨團隨即響應，提案要求北市府善用累計歲計賸餘，普發台北市民每人兩萬元。該案於今年8月一讀通過、9月3日經財建委員會初審過關，9月9日經台北市議會大會二讀表決通過，後續將送交市府研議。台北市財政局回應表示，目前「沒有普發現金的條件」，說明經費已有既定用途；若強行挪用普發，恐需透過舉債來支應負擔。但北市府仍表示尊重議會決議，將在收到正式公文後，實質研議後再回覆。為減輕育兒負擔，2027年起針對0至18歲本國籍兒少，不排富、不設家庭所得門檻，每人每月發放5000元成長津貼（全年6萬元），直接匯入監護人（實際照顧者）帳戶。且第2胎加碼至6000元、第3胎以上7000元。值得注意的是，此津貼不會排擠現有的托育補助！0至6歲階段，將與現行每月5000元的育兒津貼「雙重疊加」，年輕父母相當於每月實質可領破萬元；6至18歲階段，則預計採「每月領取2500元現金自由運用＋2500元存入政府兒少成長津貼專戶」的方式辦理。為抵禦通膨並帶動民間企業加薪，中央與地方現職一般軍公教、公立學校教職員及技工工友及約聘僱人員，2027年1月起，本俸（年功俸）、專業加給（或學術研究加給）及主管職務加給，全面調薪4％。根據國防預算增列「第三類型戰鬥部隊加給」，明年度符合駐地與任務資格的基層戰鬥部隊官兵，每人每月將額外增發4000元，藉此強化招募與留營誘因。台灣超過九成企業屬於中小微型與傳統產業。政府整合經濟部跨部會資源，提出千億規模預算的振興發展計畫。支援綠色淨零供應鏈（碳盤查、節能設備採購）、與數位轉型浪潮（導入AI、POS系統），給出實質補貼。若為本國基層員工加薪且平均調幅達3%以上，政府將提供最高3500萬元的融資保證額度（信保成數高達95%），並補貼手續費；另針對小微店家提供免擔保品的普惠低利週轉金貸款。加薪企業享3500萬元信保額度，中小微企業為基層本國員工實質加薪，政府提供額外最高3,500萬元的融資保證額度，信用保證成數最高達95%，並由政府補貼保證手續費，大幅降低向銀行申貸的門檻。「國民年金老年基本保證年金」月領保障金額全面調升，確保符合資格者，每人每月至少可領取5000元。「老農津貼提升」朝向每人每月最高15000元逐步調增，隨農民健康保險與老農津貼改革規劃，強化弱勢與長者晚年生活安全網。還有全民健康幣制度，衛福部規劃推行「數位健康幣」健康存摺點數獎勵機制；居住支持與租金補貼。根據社福津貼與年金調整規劃，六大社福津貼等各項社會救助金，配合物價指數全面調升，包含低收入戶家庭生活補助、兒童生活補助、就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助及弱勢兒少扶助金，將按月直接發給符合資格的家戶，整體調幅達23.5%。