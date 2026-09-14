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杜鵑颱風將生成 路徑恐襲日本

▲未來幾天台灣天氣將以東北風吹拂的環境為主，今（14）日晚間起，北部與東半部雨勢增強。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風南下 北台灣今晚雨勢增強

氣象專家賈新興指出，關島附近熱帶擾動90W發展條件佳，明後天（9月15日至9月16日）有機會增強為颱風「杜鵑」，路徑將先往西北朝琉球移動，之後大幅北轉、前往日本東南方海域。另一方面，東北季風南下，今（14）日傍晚起桃園以北、宜蘭雨勢明顯增強，大台北、基隆北海岸及宜蘭慎防局部大雨。賈新興指出，關島附近的熱帶擾動90W，由於在海面上發展條件佳，預估明後兩天就有機會增強為颱風「杜鵑」，路徑將先往西北，朝琉球群島移動，通過琉球附近海面後，目前最高機率會大幅度北轉，朝日本東南方海域前進。賈新興提及，雖然東北季風已經開始南下影響台灣，不過9月仍舊是颱風好發季節，特別是南海至菲律賓東方，仍是大低壓帶環境；杜鵑颱風是否可能對台灣造成影響，還有待觀察，以目前路徑來看，本周前往沖繩、周六後前往日本的民眾，要特別留意天氣狀況。賈新興也提及，東北季風逐漸南下，今天傍晚下班時間，桃園以北、宜蘭的雨勢會越來越明顯，且會持續到明天一整天，大台北、基隆北海岸、宜蘭要注意局部大雨，周三水氣稍微減少，北部雨勢略微趨緩，南台灣本周則要注意午後陣雨。