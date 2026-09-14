1986年9月14日，圓山動物園正式搬遷至木柵新家，20輛載滿動物的專車浩浩蕩蕩從圓山出發，一路穿越大半個城市，抵達木柵新家，沿途吸引大批民眾圍觀。國發會檔案局在40年後的今（14）日，將珍藏公文、照片與影音全部揭露，讓民眾回憶起那場伴隨《快樂天堂》歌曲的盛況。
圓山動物園自1914年開園後，隨著城市發展與遊客增加，僅3.49公頃的園區逐漸不敷使用；1972年，全年入園人次已達180餘萬，加上地下水及周邊交通造成的污染，以及鄰近松山機場、飛機噪音影響動物等問題，另覓新址、擴建園區的需求日益迫切。
面積是原本28倍 木柵動物園還原生棲地
歷經政府十餘年選址、規劃與遷建，動物園於1986年遷往木柵。當年，專家考察團踏遍台北市郊多處山區，最終選定面積廣達165公頃、約為圓山舊址28倍大的木柵頭廷里作為新園區。相關工程資料顯示，新園區揚棄傳統圍籠式檻欄，改以生態分區呈現動物原生棲地樣貌；其中，施作面積達3.5萬餘平方公尺的假山工程，更反映當時園區設計與工程技術的突破。
正式遷園前，1986年首屆「台北動物季」熱鬧登場，由滾石唱片公司策劃的主題曲《快樂天堂》風靡全台；同年9月14日的「動物大搬家」遊行，沿途聚集大量民眾觀看載運動物的專車穿越市區，一幕幕影像讓40年前的遷園盛況得以透過國家檔案再次呈現。
公文、照片、影音 檔案館網上公布
檔案管理局典藏許多令人驚喜的國家檔案，見證了台北動物園從決策、選址、規劃到遷建完成的每個關鍵時刻。適逢動物大搬家40週年，這些檔案紀錄如實呈現城市發展與生態保育的多元面貌。
歡迎曾參與其中、或對這段歷史有興趣的民眾，一同至「國家檔案加值素材」及「檔案蒔光･專欄」等查閱，與我們共同回味、探索世代的珍貴記憶。
國家檔案加值素材：https://aa.archives.gov.tw/ELK/NAAMaterialTotalList
檔案蒔光．專欄：https://www.archives.gov.tw/tw/arctw/67.html
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面積是原本28倍 木柵動物園還原生棲地
歷經政府十餘年選址、規劃與遷建，動物園於1986年遷往木柵。當年，專家考察團踏遍台北市郊多處山區，最終選定面積廣達165公頃、約為圓山舊址28倍大的木柵頭廷里作為新園區。相關工程資料顯示，新園區揚棄傳統圍籠式檻欄，改以生態分區呈現動物原生棲地樣貌；其中，施作面積達3.5萬餘平方公尺的假山工程，更反映當時園區設計與工程技術的突破。
正式遷園前，1986年首屆「台北動物季」熱鬧登場，由滾石唱片公司策劃的主題曲《快樂天堂》風靡全台；同年9月14日的「動物大搬家」遊行，沿途聚集大量民眾觀看載運動物的專車穿越市區，一幕幕影像讓40年前的遷園盛況得以透過國家檔案再次呈現。
公文、照片、影音 檔案館網上公布
檔案管理局典藏許多令人驚喜的國家檔案，見證了台北動物園從決策、選址、規劃到遷建完成的每個關鍵時刻。適逢動物大搬家40週年，這些檔案紀錄如實呈現城市發展與生態保育的多元面貌。
歡迎曾參與其中、或對這段歷史有興趣的民眾，一同至「國家檔案加值素材」及「檔案蒔光･專欄」等查閱，與我們共同回味、探索世代的珍貴記憶。
國家檔案加值素材：https://aa.archives.gov.tw/ELK/NAAMaterialTotalList
檔案蒔光．專欄：https://www.archives.gov.tw/tw/arctw/67.html