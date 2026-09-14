1986年9月14日，圓山動物園正式搬遷至木柵新家，20輛載滿動物的專車浩浩蕩蕩從圓山出發，一路穿越大半個城市，抵達木柵新家，沿途吸引大批民眾圍觀。國發會檔案局在40年後的今（14）日，將珍藏公文、照片與影音全部揭露，讓民眾回憶起那場伴隨《快樂天堂》歌曲的盛況。

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圓山動物園自1914年開園後，隨著城市發展與遊客增加，僅3.49公頃的園區逐漸不敷使用；1972年，全年入園人次已達180餘萬，加上地下水及周邊交通造成的污染，以及鄰近松山機場、飛機噪音影響動物等問題，另覓新址、擴建園區的需求日益迫切。
 

▲動物大搬家的林旺爺爺布偶裝先頭車隊。（圖／國發會提供）
▲動物大搬家的林旺爺爺布偶裝先頭車隊。（圖／國發會提供）

▲呈現動物原來生態環境的假山工程。（圖／國發會提供）
▲呈現動物原來生態環境的假山工程。（圖／國發會提供）



面積是原本28倍　木柵動物園還原生棲地

歷經政府十餘年選址、規劃與遷建，動物園於1986年遷往木柵。當年，專家考察團踏遍台北市郊多處山區，最終選定面積廣達165公頃、約為圓山舊址28倍大的木柵頭廷里作為新園區。相關工程資料顯示，新園區揚棄傳統圍籠式檻欄，改以生態分區呈現動物原生棲地樣貌；其中，施作面積達3.5萬餘平方公尺的假山工程，更反映當時園區設計與工程技術的突破。

正式遷園前，1986年首屆「台北動物季」熱鬧登場，由滾石唱片公司策劃的主題曲《快樂天堂》風靡全台；同年9月14日的「動物大搬家」遊行，沿途聚集大量民眾觀看載運動物的專車穿越市區，一幕幕影像讓40年前的遷園盛況得以透過國家檔案再次呈現。
 

▲圓山動物園大搬家引起成千上萬的民眾圍觀。（圖／國發會提供）
▲圓山動物園大搬家引起成千上萬的民眾圍觀。（圖／國發會提供）


公文、照片、影音　檔案館網上公布

檔案管理局典藏許多令人驚喜的國家檔案，見證了台北動物園從決策、選址、規劃到遷建完成的每個關鍵時刻。適逢動物大搬家40週年，這些檔案紀錄如實呈現城市發展與生態保育的多元面貌。

歡迎曾參與其中、或對這段歷史有興趣的民眾，一同至「國家檔案加值素材」及「檔案蒔光･專欄」等查閱，與我們共同回味、探索世代的珍貴記憶。
 
國家檔案加值素材：https://aa.archives.gov.tw/ELK/NAAMaterialTotalList
 
檔案蒔光．專欄：https://www.archives.gov.tw/tw/arctw/67.html

 

▲動物大搬家遊行路線。（圖／國發會提供）
▲動物大搬家遊行路線。（圖／國發會提供）

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...