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▲平良翔太的X與IG目前都已關閉。（圖／翻攝自平良翔太X@TAIRA_SHOTA_XS）

▲倉木華好友寫長文回應 曝光牛郎男友第一反應（圖／咲人IG@sakito1207x_x）

25歲日本AV女優倉木華傳出在9月12日於男公關（牛郎）男友平良翔太的租屋處輕生，而她想不開的原因疑與平良翔太的長期家暴有關。倉木華的男公關好友咲人事後在X發文坦言，自己早就知道倉木華經常與平良翔太吵架的事情，他得知倉木華輕生後，第一時間趕過去，還打電話給平良翔太，結果平良翔太只說他在開會，無法馬上抵達現場，態度顯得十分冷淡。日本一個專門接收爆料資訊的X粉專名為「折原」，他12日當天發文公開倉木華輕生的消息，並表示倉木華遭到平良翔太長期家暴、情感詐欺，才會想不開。更說平良翔太曾開邁巴赫拖行倉木華，導致她下巴、臉頰都有嚴重外傷，幾乎毀容。倉木華將遺言傳給「折原」，感謝粉絲給她的支持，但她精神狀態已經崩潰，無法堅持下去才走上絕路。此一消息曝光後，立刻在X上掀起熱議，「折原」也透露發現倉木華輕生的第一目擊者是業界相當知名的男公關咲人，他曾參加過日本格鬥實境節目《Breaking Down》，所以知名度頗高，與平良翔太、倉木華都認識。對此，咲人12日晚間X發文，否認自己是命案的第一發現者。咲人在貼文中寫道：「倉木華小姐的朋友才是第一發現者，對方聯絡了我，我在接到通知後便立即趕往現場。之後，我打電話聯絡身為屋主的平良翔太先生，但他表示『有會議，最快也要兩個小時後才能到現場。』因此，在現場便由我負責與警方及刑警等相關人員進行聯繫與應對。」咲人也坦言，自己早就知悉倉木華與平良翔太經常吵架：「我自己過去也曾聽倉木華小姐談起她與他的關係，以及相關的煩惱與困擾，也曾多次看到她因此感到非常痛苦。正因如此，面對這次的事情，我至今仍不斷思考：『自己是不是還能做些什麼？』『是不是有什麼方法能夠救她？』」但咲人覺得現在與其將爭議擴大，不如把重點放在關懷倉木華的家屬上：「我希望不要再因為與事實不符的資訊或毫無根據的猜測，讓逝者以及身邊的人受到更多傷害。同時，我也希望這個世界上，不再有以暴力控制他人、將人逼入如此絕境的人。最後，再次由衷祈願倉木華小姐安息。」而針對咲人以及折原的說法，平良翔太目前暫無回應，他更將IG、X等社群關閉，呈現神隱狀態。另外，倉木華所屬片商S1以及日本警方都尚未出面證實倉木華的死訊，倉木華目前在事務所的資料中仍被列為「在籍」，真實情況還有待官方出面說明。