我是廣告 請繼續往下閱讀

受邀出訪義大利文托泰內 蕭美琴：與台灣歷史不同卻都證明民主自由非從天而降

感受國際對台關心 蕭美琴：處境再艱難台灣都將與世界同行

為避免不必要干擾 蕭美琴赴義大利前保密到家

副總統蕭美琴奉總統賴清德指派，應邀赴義大利文托泰內島出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」演講，於今（14）日上午結束行程返抵國門，並在桃園機場發表談話。蕭美琴強調，此行深刻感受即便跨越半個地球和不同的文化，但自由與和平是大家共同的語言及渴望。民主國家面臨的挑戰仍持續在不同地方、以不同的形式出現，台灣則正承受日益升高的軍事與灰色地帶壓力，但仍將堅持自由民主的生活方式，並致力維持區域的和平與繁榮，期盼透過此行讓國際社會更加瞭解即使處境再艱難，「台灣都將繼續勇敢走出與世界同行的路」。蕭美琴致詞時表示，這次出訪是在總統全力支持以及總統對歐外交政策的指導下，接受歐洲議會副議長皮切諾女士，以及歐洲議會義大利辦公室主任柯拉札先生共同邀請，前往義大利文托泰內島，出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。蕭美琴指出，義大利文托泰內是個小島，但在近代歐洲歷史上具有重要象徵意義。它是第二次世界大戰期間，斯賓內利等反抗法西斯主義的義大利政治犯被關押、監禁之地。在戰爭與極權的黑暗時代，斯賓內利等人在被監禁期間，便開始思考，歐洲如何不再重蹈戰爭的覆轍？不同國家又如何透過合作，共同維護和平？他們提出的「文托泰內宣言」，啟蒙了戰後歐洲推動歐洲聯盟的聯邦主義思想。可以說，文托泰內是孕育歐洲整合思想的搖籃。歐洲議會的最主要建築，就是以後成為歐洲議會議員的斯賓內利，為了紀念他而命名。其後的80多年，歐洲從戰火蹂躪與極權統治的陰影走出，經歷漫長而艱辛的重建，一步步從分裂走向整合，建立以民主、自由、人權、法治為核心的社會。蕭美琴說，正如台灣從威權時代走向自由民主的漫長道路，兩者雖然歷史背景不同，卻都證明民主與自由並非從天而降，是人民持續爭取、實踐及守護的成果。今天的歐洲和二次大戰期間的歐洲非常不同，但民主國家面臨的挑戰，從來沒有消失。威權主義、灰色地帶威脅，以及以武力或脅迫圖謀改變現狀的挑戰等，在不同的地方，以不同的形式持續出現。台灣對這些挑戰並不陌生。在論壇對話中，特別向與會的國際友人說明，台灣正承受日益升高的軍事與灰色地帶壓力，但跟歐洲朋友一樣，堅持自由民主的生活方式，也致力維持區域的和平與繁榮。蕭美琴提到，在文托泰內島上參與談論自由、民主與和平的對話，這不是偶然。因為這座義大利小島本承載重要的歷史意義，即便是跨越半個地球和不同的文化，「自由」是共同語言，而「和平」是共同渴望，這也是這一次參加論壇最深刻的感受。蕭美琴說，此外，在這一次的旅程中，再次感受到國際社會對台灣的關心，並且有越來越多好朋友們願意瞭解台灣，傾聽台灣的故事。這趟旅行對自己來說，最大的意義不只是來到了一個地方，參加了一個論壇。更重要的是，台灣的聲音能夠在一個具有歷史意義的地方，讓更多人聽見。在對話開場致詞時強調，文托泰內與台灣這兩座島嶼，無論大小，都值得擁有自己的聲音，都該被尊重。而透過這次出訪，也想傳達一個堅定的訊息，就是即使處境再艱難，台灣都將繼續勇敢走出與世界同行的路。蕭美琴表示，這次除了參與論壇並進一步認識歐洲朋友關注的議題，也有機會見證島上2000多年前奧古斯都時期的水利工程。對義大利人的工程技術、建築、文化、歷史、美學都印象深刻。這一次的行程，在出發前並沒有對外公布，是為了考量盡量避免不必要的干擾，在確保安全的前提之下，順利抵達目的地。從台灣過去，搭乘飛機、坐車與渡船，總共花了大約27個小時，包括在遭遇惡劣氣候與海象中乘風破浪，一路前行。蕭美琴說，要再次向與理念相近、長期友好台灣的國際夥伴表達衷心的感謝。尤其是這次副議長皮切諾熱情邀約，以及一路上各友方的安排。也要特別感謝華航機組人員專業、溫暖的服務，讓此行能夠安全順利。最後蕭美琴表示，非常感謝國人各界對其訪歐的支持，以及媒體的關心。也要特別感謝外交部長林佳龍運籌帷幄，以及外交部團隊大家全力以赴、克服萬難，結合總統府的團隊共同推動這次對歐外交專案，加強台灣與歐洲、與世界的連結與溝通。