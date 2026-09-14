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賴清德親拍板「分進合擊」 把握拓展國際空間機會

蕭美琴再次成功訪歐 台歐高層互動逐步形成新模式

外交部長期耕耘 從突破單點走向總合外交

「外交台灣隊」逐步形成 各有角色、彼此接力

副總統蕭美琴此次受邀赴義大利文托泰內出席「歐洲自由與民主論壇」，是在賴總統親自決策並召開會議、外交部統籌規劃下成行。外交官員表示，從接獲歐方邀請開始，外交部即與總統府、正副元首辦公室及國安團隊密切協調，由外交部負責整體外交規劃與對外溝通，並由外交部長林佳龍多方進洽，確認行程安排及各項方案可行性；賴總統也親自主持行前決策及應變會議，支持團隊把握拓展台灣國際空間的機會。在這項整體規劃下，蕭美琴應歐洲議會副議長皮切諾（Pina Picierno）及歐洲議會義大利辦公室主任柯拉札（Carlo Corazza）邀請，赴義大利南部離島文托泰內（Ventotene） ，出席由歐洲議會、歐盟執委會及義大利政府共同辦理的第二屆「歐洲自由與民主論壇」（2nd European Conference of Ventotene for Freedom and Democracy）。蕭美琴於當地時間9月11日晚間以「從印太到地中海：為自由抵抗威權」為題，與皮切諾副議長、義大利專欄作家暨前外交部次長維爾內帝（Gianni Vernetti）及義大利媒體人塔利亞（Antonio Talia）對談，外交部長林佳龍亦陪同出席。這是蕭美琴繼去年赴比利時布魯塞爾、進入歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說後，再次赴歐洲訪問。外交官員表示，對於歐洲議會及歐方友人主動邀請我國副元首出席，政府基本上抱持正面態度，但由於屬副總統出訪非邦交國，且今年4月才發生中國將飛航情報區（FIR）「武器化」、干擾總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼的情況，因此從行程規劃、歐方溝通到安全應變，第一線的外交與國安團隊均格外審慎，並在行程推進過程中持續向賴總統回報最新情況。外交官員透露，外交部接獲邀請訊息後，隨即向賴總統報告，並與受邀訪問的蕭美琴及正副元首辦公室、國安團隊進行討論與評估。賴總統認為，凡有助拓展台灣國際空間、深化與理念相近夥伴關係的機會，都應積極把握，因此指示外交部及相關團隊持續推進，並要求外交部長林佳龍多方進洽，確認整體方案的可行性。官員表示，在賴總統充分授權外交團隊推進相關工作後，外交部即著手統籌，從邀請回應、行程規劃、對外協調到風險應變，與駐外單位及國安團隊共同研議。行前賴總統也親自主持行程及應變會議，指示對外互動採「客隨主便」原則，讓提出邀請的歐洲議會及歐方友人有更大的安排空間與信心。官員指出，此次行程籌備和進行期間，並由駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使、駐義大利代表蔡允中大使組成駐地混編專案小組，密切掌握各項安排，從對外溝通、行程銜接到安全維護共同協調，確保訪團行程順利。官員表示，訪團行程期間也持續向賴總統回報現場情況。面對中國可能採取的干擾與施壓，賴總統也要求做好完整的風險評估與應變準備，盼在降低外部干擾風險的同時，也盡可能維持歐方主辦方的自主安排空間，因此外交部及駐外單位也事前與歐方相關機關充分溝通，確保各項安排順利進行。官員認為，這次行程充分展現總統親自統合領導、明確指示決策，外交與國安團隊做整體規劃，副總統則在適當時機拓展高層外交空間的「分進合擊」模式。面對中國壓力，政府不是自我設限，而是透過更縝密的準備，積極拓展台灣的國際參與空間。外交官員指出，從去年蕭美琴出席比利時布魯塞爾IPAC年會，到此次受邀赴義大利文托泰內參與歐洲自由與民主論壇，不到一年內兩度赴歐洲非邦交國家參與重要活動，顯示台歐高層互動正逐步深化，從高度敏感的「例外」逐漸發展為能夠累積與複製的「新模式」。此次論壇選在文托泰內舉行，也具有特殊歷史意義。二戰期間，反法西斯思想家斯賓內利（Altiero Spinelli）等人在島上遭囚禁期間，起草著名的《文托泰內宣言》（Ventotene Manifesto），成為歐洲聯邦主義的重要思想源頭。如今歐洲再度在這座島嶼討論自由、民主及如何面對威權挑戰，蕭美琴受邀參與，也凸顯台灣與歐洲在民主價值及區域安全議題上的共同關切。「外交是寂寞也是無聲的工作」外交官員表示，蕭美琴此次能夠順利出席「歐洲自由與民主論壇」，有賴外交部及駐外團隊長期耕耘、逐步累積的基礎。林佳龍擔任外交部長後，銜命推動「總合外交」，除政府間交流，也持續串聯產業、文化、智庫等不同領域，與歐洲夥伴建立更多元的合作網絡。包括2025年訪問羅馬、梵蒂岡、今年6月再率經貿團赴米蘭在內，林佳龍已六度赴歐洲訪問、其中也多次利用出訪機會與義大利各界交流，持續為台歐關係累積基礎。官員指出，賴總統上任後，也持續支持外交部推動歐洲政策，並將台歐關係放在整體國際戰略中思考。面對中國持續對台灣國際參與施壓，外交部除了深化與個別國家的雙邊關係，也更重視與歐洲不同國家及機構建立多層次連結，透過區域間彼此串聯，降低單一國家承受外部壓力的程度。官員指出，俄烏戰爭後，歐洲更加重視安全、韌性及再工業化，台灣與歐洲也因此出現更多共同利益。外交部近年持續透過互訪交流、議題設定及實質合作，從民主韌性、科技、經貿到供應鏈等領域，找出各國真正希望與台灣深化合作的項目，逐步從「希望歐洲支持台灣」到「台灣與歐洲具共同利益與目標」，重新定義台歐夥伴關係。外交官員表示，從布魯塞爾到文托泰內，可以看到「外交台灣隊」的分工逐漸成形：賴總統負責戰略統合與政治授權，確立方向、整合國安外交體系；林佳龍及外交團隊則透過多元途徑及出訪，持續擴大台灣在歐洲的人脈、互信與政治空間；具有長期涉外經驗及歐美政壇人脈的蕭美琴，則在條件成熟後，將既有的外交累積轉化為更高層級的政治互動。官員說，這也是賴總統領導下，外交部透過「總合外交」希望建立的新模式。因為台灣外交不只是追求一次性的「突破」，而是透過一次次實質合作，讓國際夥伴逐漸習慣台灣參與歐洲自由、民主、安全及經濟等重要議題，形成更穩定的互動關係。官員說，面對中國持續施壓，台灣透過更務實、也更具長期效果的做法拓展台灣國際空間，不因外部壓力自我設限，而是持續與理念相近夥伴深化合作，將台灣的各領域的專業與產業能量帶向世界，讓更多國家看見台灣、需要台灣。