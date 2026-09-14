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今年NBA休賽季，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的「決定4」無疑是全聯盟最大的焦點。在克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、金州勇士等多支球隊的猛烈追求下，詹姆斯最終選擇加盟費城76人隊，讓不少球迷感到意外。近日，詹姆斯親自透露了選擇費城的原因，而勇士總教練科爾（Steve Kerr）也坦言自己從未感覺到詹姆斯會真的加盟灣區，但也透露不少勇士球迷其實對此感到「鬆了一口氣」。詹姆斯近日前往安哥拉首都羅安達，觀看E1世界電動摩托艇錦標賽。在活動中，當被一位當地小球員問到「為何選擇費城76人」時，詹姆斯給出了直接的答案：「因為我愛費城這座城市，也愛76人這支球隊，這一定會非常有趣。」新賽季，詹姆斯將與恩比德（Joel Embiid）、傑倫·布朗（Jaylen Brown）以及馬克西（Tyrese Maxey）組成火力強大的「超級四巨頭」，向個人職業生涯的第5座總冠軍發起猛烈衝擊。此外，詹姆斯在觀賽期間，也與出生於費城的奧斯卡影帝威爾·史密斯（Will Smith）開心合影。威爾·史密斯曾在2022年憑藉網球傳記電影《王者理查》（King Richard）奪得奧斯卡最佳男主角。勇士隊在休賽季對詹姆斯的猛烈追求，曾是灣區最大的體育頭條。然而，勇士總教練科爾在近期的Podcast節目中坦言，他認為勇士其實從來沒有「真正有機會」簽下這位22屆全明星球員。「說出來應該不會被罰款，其實從始至終，我都感覺他根本不會來勇士。」科爾表示，外界的猜測多於實際進展，「如果事情真有眉目，我們本該更早感受到信號。」雖然許多籃球迷夢想看到詹姆斯與柯瑞（Stephen Curry）繼巴黎奧運後再度聯手，但柯爾透露，許多灣區死忠球迷對於沒簽下詹姆斯反而鬆了一口氣。科爾分享了與球迷的有趣互動：「經常有球迷突然過來跟我說：『沒簽下勒布朗，我反而挺慶幸。』我問為什麼，他們回答：『他本來就不該穿上我們隊的球衣，他是我們的宿敵。』」科爾表示，作為一名體育迷，他完全能理解這種感受，這就像是當年魔術強森（Magic Johnson）與大鳥柏德（Larry Bird）如果同隊打球一樣，會讓人感到十分違和。「站在教練的角度，我當然希望能擁有他，但球迷對自己支持的球隊和宿敵恩怨有著很深的情感羈絆。」過去十多年來，詹姆斯一直是勇士爭冠路上的最大對手，這層歷史淵源或許也是雙方最終未能合作的潛在因素之一。