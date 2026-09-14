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頂呱呱：萬聖節《環球怪物》聯名包裝！拼圖鑰匙圈周邊商品一覽

▲頂呱呱萬聖節《環球怪物》聯名包裝。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

▲萬聖節頂呱呱推出《環球怪物》拼圖鑰匙圈盲袋7款。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

▲頂呱呱菜單升級改版，新增呱呱包派對餐。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

頂呱呱《環球怪物》周邊商品優惠

▲萬聖節頂呱呱套餐升級《環球怪物》周邊商品。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

三商炸雞：酥炸翅腿買一送一、炸雞桶買6送6！

▲三商炸雞9月速食優惠開吃，聯名電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》。（圖／三商炸雞提供）

頂呱呱再度號召粉絲萬聖節吃炸雞，推出第二屆「TKK HORROR FEAST」，頂呱呱表示，聯名環球影業經典恐怖系列《環球怪物》（UNIVERSAL MONSTERS），把科學怪人、吸血鬼德古拉、木乃伊、狼人等7大兒時夢魘變成拼圖鑰匙圈盲袋周邊商品、搭配5款限定包裝，《NOWNEWS今日新聞》整理速食優惠套餐價格一次掌握。三商炸雞表示，「酥炸翅腿買一送一、炸雞桶買6送6」。頂呱呱繼去年萬聖節推出《鬼娃恰吉》聯名活動大成功，2026再度打造第二屆 「TKK HORROR FEAST」，聯名環球影業經典恐怖系列《環球怪物》（UNIVERSAL MONSTERS），集結科學怪人、科學怪人新娘、德古拉、木乃伊、狼人、半魚人與隱形人七大兒時夢魘角色，推出7款「拼圖鑰匙圈盲袋」。嚴選1960年代與1990年代受到歡迎的滑動拼圖款式作為靈感，搭配現代樣式、並設計成實用鑰匙圈；並推出炸雞桶、餐盒到飲料杯等5款聯名限定包裝。頂呱呱菜單升級改版！新增呱呱包派對餐「呱呱包5顆＋呱呱雞柳條＋地瓜薯條1＋甜甜包2份＋可口可樂1.25公升」特價589元（原價652元）、呱包獨享餐「呱呱包2顆＋地瓜薯條(小)＋40元飲品」特價195元（原價236元）；「青花椒鹹酥雞」、「呱呱雞脆骨」成菜單常態商品。即日起至11月8日，頂呱呱全台門市購買任一超值套餐、派對組合餐，可享「拼圖鑰匙圈盲袋」升級價99元／個；或任一消費，享「拼圖鑰匙圈盲袋」加購價149元／個（共7款，款式隨機，無法挑選；數量有限）。凡購買任一超值套餐或派對組合餐，即享均一加購價69元加購「呱呱雞脆骨」（原價89元）、「青花椒鹹酥雞」（原價99元）或「呱呱雞柳條」（原價99元），且每份套餐不限加購數量。三商炸雞則是攜手電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，推出電影聯名活動優惠，即日起至9月30日：◾️特價333元（原價780元，可選原味、辣味）◾️「6隻酥炸翅腿」特價149元（原價298元，可選原味胡椒、香檸起司或川香椒麻）◾️期間限定「歡樂刈包餐」開吃「是拉差泡菜豬排刈包＋義式香檸起司雞翅及飲料」特價99元（原價194元）。◾️活動期間，消費滿399元即贈「電影優待券」2張（數量有限，送完為止）◾️9月10日至9月30日，憑電影票根點購指定套餐，再贈送「原味薯霸」1份（價值69元）。