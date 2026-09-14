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若比薛特選擇留隊 ：球隊在三壘防區已有穩定核心，對於一、三壘等角落內野的重磅引援需求相對有限。





：球隊在三壘防區已有穩定核心，對於一、三壘等角落內野的重磅引援需求相對有限。 若比薛特選擇跳脫：大都會三壘將瞬間門戶大開，連帶讓整個內野角落防線陷入動盪，屆時球團勢必得在市場上尋找具備重砲長打能力的中線打者，佐藤輝明的戰略吸引力將大幅提升。





▲大都會當家球星比薛特（Bo Bichette）合約擁有季後跳脫權，其動向將成大都會是否重金爭奪佐藤輝明的關鍵指標。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒（NPB）阪神虎強打佐藤輝明今冬若透過入札制度挑戰大聯盟，已成為自由市場最受關注的日本打者之一。美國媒體指出，大都會、道奇、洋基與費城人都對他展現興趣，其中大都會是否積極出手，關鍵可能取決於比薛特（Bo Bichette）季後是否選擇跳脫合約；一旦三壘出現空缺，佐藤將成為補強內野角落火力的熱門選擇。大都會隊在今年開季前才大手筆與明星游擊手比薛特簽下一紙3年總額高達1.26億美元（約合新台幣39.9億元）的重磅合約，然而這份合約中附帶了極具威脅性的「跳脫條款（Opt-out）」，允許比薛特在2026年與2027年球季結束後主動選擇進入自由市場重新試水溫。大聯盟官網（MLB.com）直言，比薛特是否會在今年冬天行使跳脫權，將是大都會休賽季操盤最重要的「第一張骨牌」。《SNY》資深隨隊記者詹斯（Chelsea Janes）深度分析指出，大都會目前的內野佈局緊密牽動著補強策略：美媒評估，今年大聯盟自由市場上的角落內野打者極度缺乏頂級即戰力，這讓正值巔峰年齡、長打爆發力驚人的佐藤輝明成為球團眼中的「稀缺瑰寶」。佐藤在日職阪神虎主要擔綱先發三壘手，但他同時具備鎮守一壘與外野邊角的運動天賦與守備彈性。若加盟大都會，他既能直接無縫接軌三壘防區，也能在球隊調度時移防一壘。《紐約郵報》名記海曼（Jon Heyman）日前更進一步爆料，除了大都會之外，豪門道奇、洋基以及費城人同樣對佐藤展現高度興趣。一旦阪神虎球團點頭放行入札，各隊勢必將掀起一場規模驚人的跨國競價大戰。長久以來，大聯盟球團對於引進日職重砲最深層的疑慮，始終在於能否適應大聯盟動輒97英里以上的內角速球，以及轉速驚人的縱向位移變化球。然而，這項刻板印象在本賽季被徹底打破，同樣透過入札制度挑戰美職的和製重砲強打村上宗隆，今年在大聯盟菜鳥球季毫無水土不服，，有力證明了頂級日本左打在大聯盟高強度對抗下完全有能力即插即用。美媒特別指出，村上宗隆的迅速適應，無疑替佐藤輝明掃清了巨大的市場疑慮。與村上相比，佐藤在日本職棒的揮空問題甚至相對沒有那麼突出，其擊球覆蓋面與選球紀律在成熟度上毫不遜色，這項實戰佐證讓各隊球探部門在評估佐藤的打擊轉換風險時，給予了更加正面的分數。對於團隊薪資長期雄踞全聯盟頂端的大都會而言，2026年賽季戰績不如預期，讓老闆科恩（Steve Cohen）與總管斯特恩斯（David Stearns）在即將到來的休賽季背負著巨大的重整壓力。倘若比薛特最終選擇離隊，大都會不僅失去了一名中心打線的核心戰將，更將迫使管理層必須在極短時間內找到同等級的長打火力來安撫紐約球迷。在自由市場缺乏明顯角落大魚的情況下，年齡優勢、長打天花板極高且守位多元的佐藤輝明，正是科恩重組「紐約豪華打線」最理想的一塊拼圖。