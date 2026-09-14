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莫迪演講突然停下 2度詢問習近平「還好嗎？」

晚間又缺席峰會晚宴 消息人士稱回飯店休息

習近平時隔7年訪印度 與莫迪會談40分鐘

中國國家主席習近平時隔7年再度訪問印度，出席在新德里舉行的金磚國家（BRICS）峰會，不過峰會期間卻出現一段意外插曲。印度總理莫迪（Narendra Modi）致開幕詞時，疑似注意到習近平神情不適，突然停下演講，連續2次詢問「還好嗎？」習近平稍後點頭示意，莫迪才繼續致詞。然而，習近平當晚又缺席莫迪為各國領袖舉辦的晚宴，引發外界對其狀況的關注，但中印官方均未表示習近平身體出現問題。綜合印度媒體報導，事件發生在12日峰會開幕期間。印度國營電視台Doordarshan公開的畫面顯示，莫迪致詞約4分半後突然停頓，轉向坐在一旁的習近平及其翻譯人員，詢問「還好嗎？」（Is it okay?），不久後又再次確認。當時習近平看來似乎有些不適，數秒後才點頭回應，莫迪隨即恢復演講。不過，目前並不清楚習近平當時究竟發生什麼狀況。有印度媒體推測，也可能只是麥克風或同步翻譯設備出現問題，而非身體不舒服。中國方面並未針對這段插曲作出說明，因此尚無法確認原因。引發外界更多討論的是，習近平當晚並未出席莫迪為金磚國家成員國、夥伴國及國際組織代表舉辦的盛大晚宴。印度官方並未說明習近平缺席原因。《India Today》引述消息人士說法稱，習近平經歷一整天繁忙行程後返回飯店休息；NDTV則引述知情人士指出，習近平抵達新德里後接連參加多場活動，加上時差影響，感到「疲憊不堪」，因此沒有出席晚宴。習近平12日下午抵達新德里後，除了出席峰會，也與莫迪舉行約40分鐘雙邊會談，因此當天行程相當密集。習近平也並非唯一缺席晚宴的重要領袖，阿布達比王儲哈立德（Sheikh Khaled bin Mohamed）在出席峰會後已啟程返國，因此同樣沒有參加。俄羅斯總統普丁等BRICS國家領袖則有出席。儘管出現峰會上的短暫插曲，習近平此次印度行程仍照常進行，並與莫迪完成兩人7年來首次在印度境內舉行的雙邊會談。雙方同意應從戰略及長期角度看待中印關係，避免讓「分歧變成爭端」。莫迪強調，兩國關係應建立在「相互尊重、相互體諒、相互利益」之上，並再次指出維持邊境地區和平與穩定，是雙邊關係持續發展的重要基礎。習近平則表示，中印應從戰略及長遠角度處理彼此關係，並稱兩國是夥伴而非競爭對手。不過長年存在的邊境爭端及經貿問題仍未完全解決。莫迪在會談中也提到印度對中國的貿易逆差，要求供應鏈更加穩定，並希望中國提供更具實質意義且可預測的市場准入。習近平13日完成峰會第二場會議後離開新德里，結束此次印度訪問。