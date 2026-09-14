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警方偵蒐失效 準備追捕卻撲空

毒販圈早流傳偵防車詳細資料

痛批柯文哲遺害

台北市警方近期偵辦毒品案件時，發現犯罪嫌疑人疑似能提前掌握偵防車資訊，追查後才發現，部分車籍資料過去曾被列入北市府預算書並公開上網。前台北市長柯文哲昨（13）日回應此事時則稱「公開透明才是政治文化」，還反問「不然是希望怎樣？」對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌開轟，你現在也不能怎樣，就希望你認錯，好好對台北市民道個歉而已，就這麼簡單。張育萌昨晚發文表示，柯文哲2015年上任第一年，就強勢要求將「總預算資料全部視覺化公開」，結果連原本應該隱蔽的偵防車籍資料，也一併被列入預算書。他指出，2014年的預算書原本還沒有車輛明細表欄位，但2015年至2018年間，車牌號碼、廠牌、引擎號碼都公開上網；2019年後雖然調整格式，將車牌移到備註欄，但相關資訊仍然公開，甚至還增加「乘客人數」等資料。張育萌痛批：「到底在搞什麼？」他指出，偵防車本來就是警方埋伏、監視時用來避免嫌犯起疑的「偽裝車」，但近年北市警方在駐點蒐證毒販時，卻屢次發現準備追捕時，鎖定對象突然轉移陣地，甚至直接消失。他表示，近期台北市警方與刑事局聯合緝捕毒販時，更直接從毒販身上搜出「警方偵防車的詳細車籍資料」，其中包含大量車牌號碼。警方一度懷疑警局內有「內鬼」，還啟動內部清查，最後卻沒有發現員警涉案。張育萌指出，警方後來詢問毒販才發現，毒販圈早已流傳一套「詳細車籍資料」，除了車牌之外，還包括隸屬單位、車輛類別、排氣量與出廠年月日等資訊，而且資料來源清楚標示為「台北市政府單位預算書」。他也舉例，2010年台南善化警方曾逮到一名染毒女子，對方為了躲避偵防車，特地到各分局附近觀察進出車輛，短短兩個月便人工記下300多個車牌，顯示偵防車資訊對犯罪者的重要性。張育萌表示，但柯文哲上任後，台北的犯罪嫌疑人甚至不需要再如此費力。根據媒體報導及北市高階警官估算，柯文哲執政8年間，可能已有六、七百輛偵防車車號曝光。他指出，一直到近年警方持續溝通後，預算書中的車牌資料才重新隱蔽，但由於預算有限，相關車輛無法全面更換，因此即使柯文哲已卸任近4年，問題仍無法完全解決。而對於柯文哲13日受訪時表示，偵防車型號原本就差不多，「歹徒其實都知道」，並反問「不然是希望怎樣？全部讓政府資訊不透明嗎？」張育萌火力全開回擊：「沒有希望怎樣啊，你現在也不能怎樣，就希望你認錯，好好對台北市民道個歉而已，就這麼簡單。」張育萌最後更批評：「選民選你就希望你做事，結果你沒什麼政績就算了，還做一堆鳥事。」並直言：「你看，市長沒有好好投，遺害可不只8年。」