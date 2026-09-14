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好市多熟食區10月新規定！點餐要先掃會員卡：僅1門市例外

▲好市多熟食區於10月1日起，點餐必須先刷會員卡或手機條碼，代表未來非會員者消費方式將受影響。（圖／記者賴禹妡攝）

熟食區10月起要看會員！好市多曝原因：一票會員喊讚

▲好市多黑五夠五節首日，還未到8點30分現場約有20位顧客排隊。（圖／記者鍾怡婷攝）

美式賣場好市多（Costco）熟食區因價格親民、份量極大深受民眾喜愛，但近年頻傳出非會員占用資源等爭議。為了保障會員權益，台灣好市多於今（14）日在官網發布公告，表示自10月1日起，消費者購買西式餐飲部餐點前，需「先掃會員卡或手機會員條碼」，確認會員身分後才能購買披薩、熱狗等餐點，僅台中南屯店不適用新規，消息一出後也讓大票會員稱讚「終於等到了！」台灣好市多今日於官網公告，表示新規定上路後，代表未來過去只是單純到熟食區購買餐點，且未持有會員資格的消費者，消費方式將受到影響。事實上，過去就有不少會員抱怨，平日到好市多熟食區購物時，曾遇到不少上班族前來消費購買披薩、熱狗等餐點，但從點餐到取餐都得花更多時間等候，認為明明繳了年費卻得等待如此久，更提到有許多非會員者在排隊購餐。熟食區點餐10月開始需確認會員身分後，不少會員認同此新制，認為好市多本身採取會員制經營，消費者每年都得支付會費，如今熟食區回歸會員服務，除了更符合會員制定位，也有望進一步保障會員權益。根據好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，西式餐飲部餐點購買前掃描會員卡，是為維護會員權益及購物體驗，以及提升會員對會員價值的信任與認同，同時好市多也將持續致力於提供會員優質的購物環境與服務體驗。