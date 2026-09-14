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墊付983萬醫療費業者、產險公司已全數返還

▲寶林茶室食物中毒事件發生逾2年，北市府表示，代墊的983萬8457元醫療費已全數追回，6名死者家屬也均已透過調解或和解獲得賠償。（圖／資料照片）

寶林自身保險失效

30名受害者及家屬提告 求償逾2.93億元

6筆罰鍰全數移送最快18天進入強制執行

寶林茶室食物中毒事件發生至今超過2年，台北市政府今（14）日公布後續處理進度，市府在事件初期代墊的983萬8457元醫療費用已全數追回；6名死者家屬中，5組透過調解獲得賠償，另1組則與相關單位私下和解。此外，衛生局針對業者開出的6筆罰鍰，均已移送法務部行政執行署強制執行。台北市法務局表示，寶林茶室重大食安事件發生初期，部分患者及家屬面臨沉重的自費醫療負擔，市府因此動用重大災害民間賑災捐款，代為墊付共983萬8457元。後續由台北市社會局委任律師代位求償，相關業者及產險公司已於2025年6月13日將這筆費用全數匯回善款專戶。市府指出，寶林茶室事發時因逾期未繳保費，產品責任險及公共意外責任險已遭註銷失效，使受害者一度面臨求償困難。由於事件發生地點位於百貨公司，百貨公司投保的商業綜合責任保險附加「食品中毒條款」，成為後續理賠的重要依據。法務局介入後，邀集產險公司、保險公證人及保險法學者提供法律意見，並多次與信義遠百、大食代及相關產險公司協商，加速釐清理賠責任。市府自2024年8月至2025年11月間多次召開調解會議，6名死者當中，5名死者家屬經調解後獲得賠償，另外1名死者家屬也已達成私下和解。除了協助死者家屬處理理賠，市府也請消費者保護團體協助受害者爭取權益。消基會已於2024年12月11日向台北地方法院提起團體訴訟，代表30名受害者及家屬求償2億9301萬9053元。該案已於2025年7月22日進行一審言詞辯論，台北市政府表示，後續將持續提供必要協助，並關注訴訟進度。針對寶林茶室未依法投保、保單失效等違規情形，台北市衛生局共開出6筆罰鍰。市府表示，在給予業者繳款及催繳期限後，6件裁罰均於2個月內移送強制執行，其中最快一件僅花18天。台北市政府強調，相關裁罰及移送程序均已完成，沒有外界所指的「拖延移送」情況。案件移送後，業者財產查封、扣款等實際執行工作，將由法務部行政執行署依法辦理，市府也會持續配合追究業者責任。