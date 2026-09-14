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午後變天！桃園、大台北、宜蘭雨勢增

▲東北季風帶來水氣，桃園、大台北、宜蘭、北花蓮，今晚開始的雨勢會越來越明顯。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

準杜鵑颱風路徑曝光！最新預測北轉日本

▲關島以東的擾動90W，未來將進一步增強為今年第24號颱風「杜鵑」。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

周三東北季風減弱！周末颱風外圍影響

吳聖宇表示，東北季風今（14）日下半天再度增強，桃園、大台北、宜蘭及北花蓮午後起雨勢逐漸增大，今晚至明（15）日大台北、宜蘭山區更要留意明顯降雨；此外，關島東方90W已發布颱風形成預警，預估將發展為第24號颱風「杜鵑」，最新預測路徑有北轉日本趨勢，對台影響仍待觀察。吳聖宇說明，今天下半天，東北季風再度增強，迎風面「桃園、大台北、宜蘭、北花蓮」下午開始降雨會慢慢出現，同時因為台灣以東低氣壓靠近，東風帶來的水氣增多，今晚到明天，這些區域的降雨會比較明顯，尤其是大台北、宜蘭山區，其他地區較不受影響，中南部山區仍可能有局部午後熱對流降雨。颱風動態方面，吳聖宇提及，關島以東的擾動90W，稍早已經被日本氣象廳發布「颱風形成預警」，預估中央氣象署會隨之升格為熱帶性低氣壓，未來將進一步增強為今年第24號颱風「杜鵑」，路徑會先往偏北移動，碰到太平洋高壓邊緣後再轉向偏西移動。周末期間杜鵑颱風走到琉球以東，進入高壓之間的弱點區時，大多數預測將北轉逐漸趨向日本，往西靠近台灣東北方海域的機會相對較低，如果颱風沒有太過靠近的話，這種北轉的路徑，反而有機會為台灣帶來相對乾燥的北風以及外圍下沉作用，導致天氣變好，後續變化仍待觀察。吳聖宇指出，周三（9月16日）東北季風才會開始減弱，水氣也減少，迎風面仍有降雨，但是會趨於緩和，中南部山區午後有局部熱對流降雨，周四、周五（9月17日至9月18日）大環境風向轉偏東風，東半部有局部短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部熱對流降雨。周末（9月19日至9月20日）會因為颱風靠近琉球以東，台灣受其外圍風場影響，大環境轉為偏北到東北風，由於水氣不多，除非颱風後續進一步往東海移動，不然台灣這邊的天氣反而有更趨於穩定的機會。