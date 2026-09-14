勞動部今年1月推動「跨國技術人力精進方案」，並開放旅宿業引進外國技術人力。首波由台北晶華酒店聘僱的35名印尼籍外國技術人力，今（14）日搭機抵台，本次抵台人員過去均曾在台北晶華酒店接受技能培育及實習，具備旅宿服務經驗，並熟悉台灣的工作環境及職場文化。
35名外國技術人力今抵台，由勞動部勞動力發展署跨國勞動力延攬中心黃偉誠副主任及駐台北印尼經濟貿易代表處艾吏福（Arif Sulistiyo）代表，親自前往桃園國際機場接機，共同歡迎這批旅宿業新生力軍的加入，象徵我國旅宿業海外人才延攬機制正式落地。
台北晶華酒店於今年8月13日順利取得首批35名印尼籍外國技術人力聘僱許可，本次抵台人員過去均曾在台北晶華酒店接受技能培育及實習，具備旅宿服務經驗，並熟悉台灣的工作環境及職場文化。
黃偉誠補充，台北晶華酒店取得外國技術人力聘僱許可的消息發布後，國內許多旅宿飯店業者亦致電表達有引進外國技術人力的意願，截至8 月底止，已超過60家旅宿業者申請辦理國內求才程序，累積求才需求人數已超過 600 人，顯示外國技術人力制度已逐漸受到旅宿飯店業者重視，也反映業界對穩定人力來源的實際需求。
內外俱全 採「本國加薪」爭取外國技術人力
業者透過「跨國技術人力精進方案」延攬表現優良的外國技術人力，除可縮短來台工作人員的教育訓練期間及工作適應期，且使人員抵台後更快銜接房務、訂房及旅客接待等工作，此外，該海外引進外國技術人力具備華語或英語等優勢，長期而言將有助台灣觀光產業發展。
勞動部強調，跨國技術人力精進方案並非單純增加外國人力，而是將提升本國勞工勞動條件與補充產業人力相互結合。旅宿業者只要為所聘僱最低薪的全時本國基層勞工加薪至少2,000元，即可按照1：1的比例取得外國技術人力聘僱名額，透過「本國勞工加薪、外國技術人力補充」的制度設計，在協助業者填補人力缺口的同時，也讓本國基層勞工共享產業發展成果。
符合資格且有外國技術人力需求的觀光旅館及一般旅館業者，可積極運用「跨國技術人力精進方案」，至公立就業服務機構辦理國內求才，並申請資格認定及聘僱許可。相關資訊可至外國人勞動權益網站「外國技術人力專區」查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北晶華酒店於今年8月13日順利取得首批35名印尼籍外國技術人力聘僱許可，本次抵台人員過去均曾在台北晶華酒店接受技能培育及實習，具備旅宿服務經驗，並熟悉台灣的工作環境及職場文化。
黃偉誠補充，台北晶華酒店取得外國技術人力聘僱許可的消息發布後，國內許多旅宿飯店業者亦致電表達有引進外國技術人力的意願，截至8 月底止，已超過60家旅宿業者申請辦理國內求才程序，累積求才需求人數已超過 600 人，顯示外國技術人力制度已逐漸受到旅宿飯店業者重視，也反映業界對穩定人力來源的實際需求。
內外俱全 採「本國加薪」爭取外國技術人力
業者透過「跨國技術人力精進方案」延攬表現優良的外國技術人力，除可縮短來台工作人員的教育訓練期間及工作適應期，且使人員抵台後更快銜接房務、訂房及旅客接待等工作，此外，該海外引進外國技術人力具備華語或英語等優勢，長期而言將有助台灣觀光產業發展。
勞動部強調，跨國技術人力精進方案並非單純增加外國人力，而是將提升本國勞工勞動條件與補充產業人力相互結合。旅宿業者只要為所聘僱最低薪的全時本國基層勞工加薪至少2,000元，即可按照1：1的比例取得外國技術人力聘僱名額，透過「本國勞工加薪、外國技術人力補充」的制度設計，在協助業者填補人力缺口的同時，也讓本國基層勞工共享產業發展成果。
符合資格且有外國技術人力需求的觀光旅館及一般旅館業者，可積極運用「跨國技術人力精進方案」，至公立就業服務機構辦理國內求才，並申請資格認定及聘僱許可。相關資訊可至外國人勞動權益網站「外國技術人力專區」查詢。