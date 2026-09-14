台灣麥當勞今（14）日表示，攜手「台灣血液基金會」推動「麥當勞熱血行動」，號召青年學子明天9月15日至10月31日響應捐血，全台111所大專院校巡迴將送出20000份「大麥克貴賓券」、6000個隱藏版「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」、6000份「金選美式咖啡貴賓券」，《NOWNEWS今日新聞》整理獲得方式、活動時間一次掌握。
麥當勞送20000份大麥克、奶昔大哥圓形零錢包 捐血獲得方式一覽
台灣麥當勞號召青年學子挽袖捐熱血、傳遞愛心！攜手「台灣血液基金會」，2026「麥當勞熱血行動」展開！活動自明天9月15日起至10月31日，將前進全台111所大專院校展開熱血巡迴。贈品數量有限，送完為止。
◾️凡於活動期間，至指定校園捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」乙張（可累計，共20000份）。
◾️每校前50名首次捐血者，可再獲贈隱藏版限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」乙個（共6000個）與「金選美式咖啡貴賓券」乙份（共6000份），鼓勵首捐族加入熱血行列。贈品數量有限，送完為止；使用期限至2026年12月15日。
台灣血液基金會表示，台灣面臨高齡化與少子女化的雙重壓力，20歲以下族群捐血人持續下滑，10年間降幅高達57%；不僅20歲以下捐血人次下滑， 24歲以下青年首次捐血人數也都持續減少，反映出國內青年捐血意願降低、青年血源缺口逐年擴大，尤其與新血挹注均面臨嚴峻考驗。
麥當勞長期支持社會公益，自2021年發起「麥當勞熱血行動」，2022年起深入校園號召青年捐血，現已累計募集超過110,370袋熱血，超過24,406名青年完成人生首次捐血。平均全台每年每一位24歲以下青年首捐者中，就有一位來自麥當勞熱血行動的號召而挹注台灣血庫。
「首捐族」對血液事業是重要的新生力量，盼望吸引年輕人第一次捐血，可能開啟日後長期、穩定捐血習慣；攜手「麥當勞熱血行動」每年前進校園，創造青年接觸捐血、參與公益的機會。今年麥當勞特別以超人氣「奶昔大哥」打造首捐限定應援好禮，拉近青年學子與捐血公益的距離。
麥當勞熱血行動 響應資訊
活動時間：9月15日至10月31日，實際捐血場次時間依台灣血液基金會官網公告為主。
活動地點：全台合作捐血地點，全台111所大專院校巡迴，詳見台灣血液基金會網站。
活動贈禮：捐血一袋（250c.c.）即可獲得「大麥克貴賓券」乙張（可累計）；每校前50名首次捐血者，可再獲得限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」乙個與「金選美式咖啡貴賓券」乙張。
捐血免費送「新口味食品行」蛋黃酥！彰基熱血活動
而被封為「一生必吃」的鹿港老店「新口味食品行」，今年也持續響應捐血活動，第二場於今9月14日上午9:30在彰化基督教醫院門診大樓前登場，挽袖捐血免費送吃蛋黃酥。
新口味食品行「彰基熱血 新連心」捐血活動
活動時間：2026年9月14日 (一) 9:30~16:00
活動地點：彰化基督教醫院門診大樓前（彰化市南校街135號）
活動贈禮：捐血250c.c.可獲得新口味6入蛋黃酥一盒；捐血500c.c.可獲得兩盒。
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台灣麥當勞號召青年學子挽袖捐熱血、傳遞愛心！攜手「台灣血液基金會」，2026「麥當勞熱血行動」展開！活動自明天9月15日起至10月31日，將前進全台111所大專院校展開熱血巡迴。贈品數量有限，送完為止。
◾️每校前50名首次捐血者，可再獲贈隱藏版限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」乙個（共6000個）與「金選美式咖啡貴賓券」乙份（共6000份），鼓勵首捐族加入熱血行列。贈品數量有限，送完為止；使用期限至2026年12月15日。
麥當勞長期支持社會公益，自2021年發起「麥當勞熱血行動」，2022年起深入校園號召青年捐血，現已累計募集超過110,370袋熱血，超過24,406名青年完成人生首次捐血。平均全台每年每一位24歲以下青年首捐者中，就有一位來自麥當勞熱血行動的號召而挹注台灣血庫。
麥當勞熱血行動 響應資訊
活動時間：9月15日至10月31日，實際捐血場次時間依台灣血液基金會官網公告為主。
活動地點：全台合作捐血地點，全台111所大專院校巡迴，詳見台灣血液基金會網站。
活動贈禮：捐血一袋（250c.c.）即可獲得「大麥克貴賓券」乙張（可累計）；每校前50名首次捐血者，可再獲得限定「奶昔大哥圓形絨毛零錢包」乙個與「金選美式咖啡貴賓券」乙張。
而被封為「一生必吃」的鹿港老店「新口味食品行」，今年也持續響應捐血活動，第二場於今9月14日上午9:30在彰化基督教醫院門診大樓前登場，挽袖捐血免費送吃蛋黃酥。
新口味食品行「彰基熱血 新連心」捐血活動
活動時間：2026年9月14日 (一) 9:30~16:00
活動地點：彰化基督教醫院門診大樓前（彰化市南校街135號）
活動贈禮：捐血250c.c.可獲得新口味6入蛋黃酥一盒；捐血500c.c.可獲得兩盒。