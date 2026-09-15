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藍營立委翁曉玲提案，凍刪3000萬國務機要費，衝擊37家庇護工場、1.5萬盒中秋禮盒訂單，點燃政治攻防戰。社福學者指出，事件暴露弱勢支持依附政治預算，解析三大困境待跨越，建立一套保障弱勢制度。中國文化大學社會福利學系教授王順民接受NOWNEWS訪問指出，事件表面上是朝野攻防下的預算刪凍，背後反映的卻是台灣社福預算長期缺乏制度性保障。政治人物若只停留在「誰比較冷血」的情緒指控，問題仍無法解決。王順民認為，若要在《預算法》或相關制度中建立「保障弱勢條款」，點出三大困境待跨越。國務機要費具有彈性，可用於總統訪視、慰問、犒賞、接待及贈禮，也包含向庇護工場採購產品。問題在於，外界看到的預算名稱是「國務機要費」，容易將其視為總統個人或政治性支出，卻看不見內部還包括弱勢採購與急難慰助。王順民表示，當不同用途全部包在同一預算科目，立法院一旦基於政治理由刪減或凍結，社福支出便跟著遭殃。這次事件顯示，政府不能再依賴元首的善意或臨時性關懷，而應將庇護工場採購、弱勢慰助等支出獨立編列，建立清楚、穩定且可受監督的公益專款。「問題不只是機要費該不該刪，而是弱勢支持為何沒有自己的制度位置。」他強調，唯有將政治支出與公益支出切割，才能避免弱勢團體在朝野衝突中成為最先被犧牲的一群。若修法規定社福相關預算不得任意刪減，雖能保護弱勢，卻可能引發另一項爭議，是否因此限制立法院的預算審查權？哪些支出可以被列入保障範圍、最低維持額度應訂多少，也需要更精確的制度設計。王順民指出，保障弱勢不能變成行政部門規避監督的護身符，更不能只要掛上「公益」或「社福」名稱，就完全不得刪減。比較可行的方法，是要求立法院在刪凍涉及庇護就業、弱勢補助或急難救助的預算前，先完成「社福衝擊評估」，釐清受影響人數、替代財源及可能造成的風險。換言之，保障條款並非讓預算不能刪，而是要求刪減之前必須說明後果，並提出替代方案，避免政治決定所造成的成本，最後由缺乏發聲能力的弱勢者承擔。庇護工場兼具就業、復健與社會支持功能，生產效率及行銷能力不能完全用一般企業標準衡量。中秋、春節等節慶訂單，往往占全年營收相當比重，一筆大型訂單取消，便可能引發備料滯銷、現金斷鏈與人力縮減。王順民提醒，若庇護工場長期仰賴總統府或少數政府機關採購，同樣是一種結構風險。即使未來建立預算防火牆，也不能取代庇護工場的營運轉型。政府除了優先採購，更應協助庇護工場建立共同銷售平台，媒合企業ESG採購、金融業節慶贈禮及民間消費市場，分散訂單來源。中央與地方也可建立緊急調度機制，當大型公部門訂單突然中止時，由其他機關或公營事業接手，避免已生產商品報廢。王順民直言，看到身障者禮盒賣不出去而感到不捨，屬於「情感同理」；但真正成熟的治理，必須進一步走向「認知同理」，看見預算分類、國會監督、採購制度及庇護工場營運模式彼此牽動的結構問題。「弱勢保障不能只靠政治人物臨時伸手相助，也不能每逢危機再發動社會認購。」王順民認為，這場爭議真正留下的課題，是如何讓身心障礙者的工作權與生存權，從一次性的善意採購，轉變為穩定、透明且不受政黨攻防左右的制度保障。長期關注兒少及弱勢權益的民進黨立委林月琴則批評，國務機要費並非總統個人使用，其中部分經費長期用來採購庇護工場產品。庇護工場不是等待救濟，而是讓難以進入一般職場的身障者靠工作獲得收入。每份禮盒背後都是一筆訂單與工作機會。若立委認為特定支出不合理，應逐筆指出，而非整筆刪凍，犧牲身障者工作權。