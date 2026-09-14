寶可夢卡牌30週年紀念系列商品原定9月16日在各大通路上市，但近期全聯部分門市卻爆出「提前偷跑開賣」爭議，有民眾甚至已經完成購買，並拍照上傳到社群掀起熱議，更點燃部分玩家的怒火，認為在發售前就開賣「是把乖乖守規矩的人當笨蛋」，對此，《NOWNEWS》同步詢問全聯，業者表示「經查此次為商品販售時間系統設定異常，造成個別門市提前售出，並非門市自行偷跑。目前系統已完成更正，商品將依原訂時間開賣；由於屬系統設定問題，不會針對門市進行處置，後續也會加強上市前確認機制。」
9月13日晚間，陸續有網友在Threads曬出「戰利品」，從分享的開箱照片可以看到，除了印有皮卡丘主視覺的30th紀念外盒與擴充包外，卡牌右下角皆帶有經典的皮卡丘臉型30th標誌，網友也不避諱地透露，商品是從全聯購買的。
明訂9月16日開賣，卻提前3天在網路上看到開箱文，不少玩家紛紛表示「感覺不太尊重人」、「寶可夢官方應該要嚴懲吧」、「剛剛打去問，真的還剩一盒」、「就是有這種，偷跑就算了，還要發出來」
針對連鎖通路提前銷售的情況，寶可夢卡牌資深玩家陳先生也向《NOWNEWS》直言，官方對於未按發售日開賣的通路通常設有嚴格規範，若偷跑情況嚴重，可能導致該通路或經銷商未來遭「減單配額」甚至「取消供貨」，偷跑也可能衝擊卡牌次級市場的價格穩定，讓遵守規則的實體卡牌店面面臨不公平競爭。
針對本次疑似偷跑販賣寶可夢卡牌30週年紀念商品，《NOWNEWS》同步詢問全聯，業者回應「經查此次為商品販售時間系統設定異常，造成個別門市提前售出，並非門市自行偷跑。目前系統已完成更正，商品將依原訂時間開賣；由於屬系統設定問題，不會針對門市進行處置，後續也會加強上市前確認機制。」寶可夢官方截稿前則尚未回覆。
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針對連鎖通路提前銷售的情況，寶可夢卡牌資深玩家陳先生也向《NOWNEWS》直言，官方對於未按發售日開賣的通路通常設有嚴格規範，若偷跑情況嚴重，可能導致該通路或經銷商未來遭「減單配額」甚至「取消供貨」，偷跑也可能衝擊卡牌次級市場的價格穩定，讓遵守規則的實體卡牌店面面臨不公平競爭。
針對本次疑似偷跑販賣寶可夢卡牌30週年紀念商品，《NOWNEWS》同步詢問全聯，業者回應「經查此次為商品販售時間系統設定異常，造成個別門市提前售出，並非門市自行偷跑。目前系統已完成更正，商品將依原訂時間開賣；由於屬系統設定問題，不會針對門市進行處置，後續也會加強上市前確認機制。」寶可夢官方截稿前則尚未回覆。