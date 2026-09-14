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盧秀燕再喊在野大團結 酸民進黨「一黨獨大、超級大」

台中市長盧秀燕昨天為無黨籍台中市議員徐瑄灃站台，送上一盆檸檬，象徵「在野大聯盟」。今天她受訪時再度強調，台灣最大、最值得珍視的價值就是民主自由與清廉，不能讓民進黨「一黨獨大，而且超級大」，否則政府一旦一黨獨大，就會開始腐敗。盧秀燕昨天呼籲成立在野大聯盟，批評執政黨濫用司法及行政資源，呼籲在野陣營不畏權勢，為國家、人民奮鬥。她今（14）日主持霧峰區聯合行政中心啟用典禮，會後接受媒體訪問時，被問到為何積極催生在野大聯盟，且獲得謝龍介、黃國昌等人響應，以及藍白合作是否已有進展。盧秀燕強調「我們不能夠讓民進黨一黨獨大！」她表示，台灣最大的特質、最值得珍視的價值，就是民主自由與清廉，民進黨執政10多年來一黨獨大，不但造成政府腐敗，更有反民主、反自由的問題。為了守護國家的民主自由，以及清廉的政府，不能讓民進黨持續一黨獨大。她呼籲在野陣營必須團結，為國家、人民發聲，也讓各政黨在野合作、彼此競爭，「避免民進黨一黨獨大，而且超級大、反民主反自由」。盧秀燕表示，政府如果一黨獨大，就會開始腐敗，因此她主張在野陣營要團結、要合作，「我們一定要為國家、為人民，大家團結合作，讓台灣更好。」