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▲喜憨兒基金會2025財報，銷售貨物（包含庇護工場、烘培坊等餐飲）及勞務收入達4億，占39.16％。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲喜憨兒基金會公益行銷部總監武庭芳呼籲，庇護工場並非只在中秋節才需要支持。（圖／記者陳偉周攝）

▲伊甸基金會事業發展處處長陳智宏強調，庇護工場並非靠一次性的「同情消費」，必須培養品牌實力。（圖／記者陳偉周攝）

中秋節前夕，庇護工場所銷售禮盒經常與「賣愛心」作連結。NOWNEWS訪問社福兩大龍頭喜憨兒與伊甸基金會，如何運用專業化經營品牌站穩市場，不受這波總統府國務機要費砍單衝擊，獲科技大廠、企業信賴。「公益不代表品質低。」喜憨兒社會福利基金會（後稱喜憨兒基金會）公益行銷部總監武庭芳接受NOWNEWS專訪不諱言指出，同情或許能換來第一筆訂單，卻撐不起一個必須全年營運、每月支付近300名心智障礙員工薪資的品牌，並娓娓道來他們的經營心法。喜憨兒基金會從1995年成立至今邁入31個年頭，從第一家烘焙屋，發展出24家門市、5座庇護工場及超過百處服務據點。烘焙與冷凍食品事業累積相當規模，中秋禮盒更連續4年銷售超過15萬盒。攤開喜憨兒基金會2025財報，銷售貨物（包含庇護工場、烘焙坊等餐飲）及勞務收入達4億，占39.16％，為主要收入。這些數字背後，不只是公益號召，而是產品研發、生產管理、食品安全、品牌設計與通路布局共同撐起的營運成果。「把庇護工場當企業經營！」武庭芳指出，一間庇護工場內除了派駐專業西點師傅，帶著員工製作糕餅外，同時有職場輔導員，負責安撫員工情緒，或指導哪方面需要加強。庇護工場導入ISO 22000食品安全管理與HACCP食品安全認證，提升競爭力。從喜餅、彌月禮到年節伴手禮，團隊必須研究不同族群喜好，跟上市場潮流，也要面對與一般食品業者相同的交貨、客訴及品質考驗。武庭芳坦言，曾有企業客戶因少數月餅出包，要求整筆訂單退款，基金會照單承擔，不會以身障團體身分要求通融。「公益消費也是消費」，顧客有權要求品質；庇護工場若無法提升專業，恐導致品牌不被信任。銷售通路上，喜憨兒基金並不會把希望全押在政府採購。武庭芳指出，過去總統府的訂單，歷任從總統馬英九、蔡英文到賴清德都不間斷，直到去（2025）年因「預算被砍」暫停下單。但武庭芳表示，中秋禮盒最大宗客戶仍以企業為主，如台積電、鴻海等科技大廠。國務機要費爭議事件過後，國民黨主席鄭麗文與台北市長蔣萬安親自下單支持。武庭芳指出，庇護工場的價值，是讓身心障礙者在安全環境中發揮勞動力，取得合理報酬與有尊嚴的人生。這次事件讓社會看見庇護工場，正面看待這份關注，「盼大家了解，庇護工場並非只在中秋節才需要支持，而是一年365天都必須持續經營的事業。」她説。另一家社福龍頭，伊甸社會福利基金會（簡稱伊甸基金會）事業發展處處長陳智宏接受專訪指出，庇護工場並非靠一次性的「同情消費」，而是穩定訂單、專業生產與被市場認可的品牌實力。伊甸基金會1982年成立，全台7家庇護工場、服務近150名身心障礙員工，業務包含烘焙、文創商品、清潔、打字及其他勞務服務。每名員工進入工場後，都必須經過一段訓練期，再依個人能力安排適合的工作內容。從伊甸基金會2024年財報來看，旗下 20 個銷售貨物與勞務的事業單位（含庇護工場、按摩站等），銷貨收入為1.14億元。「並非為了賣月餅，才訓練這群孩子；而是訓練後生產月餅，我們就必須把它賣出去。」陳智宏解釋，庇護工場的核心是職業訓練與就業支持，產品是身障員工學習技術後的成果。經營團隊不能只訴諸愛心，而要思考產品如何進入市場、準時交貨，並讓客戶願意再次下單。對伊甸基金會而言，企業訂單已占整體業務約七至八成。要與一般廠商競爭，品質備受考驗。2013年，陳智宏規劃將庇護工場導入ISO 22000食品安全管理與HACCP食品安全認證，從原料、生產流程到成品交付，都依標準管控。陳智宏進一步分析，庇護工場必須離開高度同質化的市場。當大量工場集中生產月餅、糕餅，有限訂單便會彼此競爭。伊甸基金會將事業版圖擴展至文創與勞務服務，並主張政府和企業應採取「計畫性採購」，年初便提出全年所需品項與數量，讓工場能安排人員訓練、原料及產能，而不是節日前才臨時認購。舉例來說，新北市政府曾讓文創團隊與伊甸小陽苗庇護工場合作，將商品發展為市長侯友宜全年度公關宣導品。這種合作並非一次性消費，而是從需求端參與設計，協助庇護工場建立可延續的訂單。從愛心採購走向品牌經營，陳智宏強調，庇護員工應被看見的是勞動成果與產品價值。「當消費者並非同情購買，而是品質與服務再次回頭選擇，身障團體才能具備市場競爭力。」他總結。