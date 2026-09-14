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狠酸蔣萬安政績！矢板明夫：沈伯洋才是唯一能解決問題的市長

民進黨台北市長參選人沈伯洋12日在東京成立日本後援會，現場擠滿支持者，紛紛揮舞小旗子並高喊「當選」，氣氛相當熱絡。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫也特別現身力挺，並將矛頭指向國民黨籍現任台北市長蔣萬安，直酸其3項政績就是「小孩上學喝奶、爸爸路邊吸菸、媽媽搭捷運刷手機」。沈伯洋表示，每次看到海外支持者的熱情都讓他十分感動，而海外後援會也是最早成立的組織之一。他強調，成立後援會不應只是為了一場選舉，更希望未來能成為台北在日本的「眼睛」，協助串聯兩地交流，無論是NGO、市民或產業合作，都需要在日台灣人的力量，因此他期待後援會成為未來推動城市外交的重要橋梁。矢板明夫特地飛至東京參加活動，並直言目前台北面臨不少問題，在他看來，沈伯洋是「唯一可以解決這些問題的市長」。矢板明夫批評，蔣萬安堅持舉辦雙城論壇，對中國議題不敢多所批判，恐讓台北走向「中國的台北」；相較之下，沈伯洋積極走訪美國、日本，希望把台北帶向「世界的台北」，兩人對城市的胸懷截然不同。「現在的台北市長，各方面都做得很差！」矢板明夫火力全開砲轟，話一出口便引發現場笑聲與掌聲，他隨後一一點名蔣萬安近期的施政，包括推動「班班喝鮮奶」、在路邊設置吸菸區，以及讓捷運增設Wi-Fi、可以刷手機進站等，並逐項提出質疑。矢板明夫認為，如今早已不是戰後物資匱乏的年代，與其力推「班班喝鮮奶」，市府更應把食安問題擺在前面；至於路邊吸菸區，他則嘲諷民眾得走進「籠子」才行。最後，矢板明夫不禁反問，台北市民真正值得驕傲的，難道就只是「孩子上學喝奶、爸爸路邊抽菸、媽媽搭捷運刷手機」？他也再次表態支持沈伯洋，希望其當選市長，帶領台北走向更好的未來。