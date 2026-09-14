我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞與陣中全明星內線核心杜倫（Jalen Duren）的續約談判目前陷入僵局。據《The Athletic》知名記者薩姆·阿米克（Sam Amick）報導，雙方在合約金額上仍有落差，球員陣營想要拿到5年2.08億美元的超級合約。若談判最終破局，杜倫可能會選擇簽下1年960萬美元的合格報價（Qualifying Offer），而活塞為了避免明年夏天落得顆粒無收，將會考慮在賽季中提前將他交易。杜倫在2025-26賽季迎來生涯爆發，例行賽場均繳出19.5分、10.5籃板的優異數據，不僅首度入選全明星賽，更榮膺年度最佳陣容第三隊，是活塞奪得例行賽東區龍頭的重要功臣。然而，進入季後賽後，杜倫在高強度的對抗下表現掙扎，數據大幅下滑至場均10.2分與8.5籃板。正是考量到季後賽的低迷表現，活塞球團對於給出超級大約顯得格外謹慎。據報導，活塞最初只願提供約5年1.75億美元的合約，最新報價雖已提高至5年1.9億美元，但杜倫陣營依然堅持索要一份總值超過2億美元（年薪破4000萬美元）的頂薪合約，並將同屆球星阿門·湯普森（Amen Thompson）簽下的5年2.08億美元合約視為對標基準。除了杜倫的續約問題，活塞在未來的薪資空間佈局上也必須精打細算。球隊已明確將奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）視為長期發展藍圖的一部分，並準備迎接他在2026-27賽季前的新秀提前續約。若在杜倫身上投入過多薪資，勢必會壓縮到未來留住奧薩爾的籌碼，這也是活塞不願輕易給出2億美元合約的關鍵原因之一。阿米克指出，雖然活塞與杜倫的報價差距似乎正在縮小，仍有達成協議的希望，但若雙方最終無法取得共識，杜倫可能會選擇簽下1年960萬美元的合格報價合約，藉此在明年夏天成為完全自由球員（UFA）。一旦杜倫走向簽署合格報價這一步，活塞球團的應對策略將是尋求季中交易以停損。不過值得注意的是，根據聯盟規定，簽下合格報價的球員將自動獲得「交易否決權（No-Trade Clause）」。這意味著，活塞若想將杜倫擺上交易檯面，必須先徵得他本人的同意，球團無法單方面強行將其送走，這將為未來的交易操作增添不少變數。