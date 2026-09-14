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與旅日青年座談 沈伯洋聚焦讓台北成AI城市

當選市長敢不敢出席中國雙城論壇 沈伯洋：敢去！

民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪日本，昨（13）日晚間於東京惠比壽，與約百名旅日青年開座談會，所談及政策包含AI城市治理、吸引海外人才回流台北、無限都市更新等政策等；並提出「AI教練」，宣示以制度改革與前瞻思維重新打造首都競爭力。在快問快答環節時，被問及如果未來當選台北市長，中國邀請參加雙城論壇，是否敢前往？沈伯洋直言敢去，不過也自嘲稱，中國可能會把他的名字「伯」改成「柏」，如同曾遭中國制裁的美國國務卿盧比歐，中文譯名被中國政府改名。沈伯洋說，要讓台北成為AI城市，提出在士林北投科技園區設置城市層級的戰略智庫，作為主導台北未來10年、20年發展戰略的大腦，再搭配「AI教練」制度協助不同的產業，讓懂AI的人進入現場。沈伯洋舉例，可以派AI教練人才至商圈工作3至6個月，與店家共同工作、了解實際流程，找出可以利用AI改善的環節，再把需求帶回城市智庫開發工具，開發完成的工具便可評估給對方使用，達到迅速進行AI城市治理。沈伯洋也提出「青年AI方案」，可由台北市府與主要AI業者洽談授權，一定條件下提供年輕人使用額度，取代現行部分補助必須先自行購買、上課甚至撰寫心得等繁複程序，降低青年使用AI的門檻。沈伯洋在座談會上表示，訪日期間也特別觀察東京的都市更新與公共空間設計，尤其東京將許多鐵路高架橋下方改造為商業、藝文、展覽及交流空間；這也讓他借鏡思考台北市未來的發展藍圖。沈伯洋也強調，未來台北市府應建立「人才接回計畫」，吸引海外與跨域青年創業人才回流台北，並引導科技業的資源帶動至傳統產業及無人機等國家關鍵產業，期盼創造傳產榮景。座談會安排快問快答，被問及如果未來當選台北市長，中國邀請參加雙城論壇，是否敢前往？沈伯洋直言敢去，並強調應該「首都對首都」，台北交流對象應是北京。不過也自嘲說，中國可能會把他的名字「伯」改成「柏」，如同曾遭中國制裁的美國國務卿盧比歐，中文譯名被中國政府從「盧比奧」改為「魯比奧」。