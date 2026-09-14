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效力底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇近期除了在球場上的表現吸睛，場外的個人特色同樣成為美國媒體關注的焦點。今（14）日賽後他被一群美媒包圍採訪，被問及近期改選用美國饒舌歌手「醬爆弟弟」（Soulja Boy）的爆紅單曲《Crank That》作為出場曲時，他笑著用全英文還原這首出場曲背後的趣味由來，原來與隊友托克爾森（Spencer Torkelson）有關。談到為何選擇這首辨識度極高的熱門嘻哈單曲，李灝宇在接受記者訪問時透露這完全是一場意料之外的玩笑。他受訪時用英文還原當時情景表示，最初大家只是在打擊籠進行日常訓練時播這首歌，當時隊友托克爾森（Spencer Torkelson）等人在旁邊起鬨，開玩笑說：「如果你把這首歌改成你比賽的出場曲，那絕對超酷。」聽到隊友的提議後，作風大方又開朗的李灝宇當下立刻答應：「好啊，那我就放這首。」隨後便真的將這首歌定成個人專屬登場BGM。李灝宇今日對戰科羅拉多洛磯隊的比賽中，他續任先發第2棒鎮守二壘。4局下滿壘無人出局之際，李灝宇抓第一球出棒，掃出右外野深遠高飛犧牲打護送隊友得分，幫助老虎擴大領先，終場以8：1大勝洛磯。這記高飛犧牲打是李灝宇本季第3支高飛犧牲打，超越張育成2022年單季2支的紀錄，獨居台灣球員在大聯盟單季最多高飛犧牲打的新歷史紀錄。8局下他再選球選到四壞保送，總計3打數無安打、貢獻1分打點與1保送，賽後打擊率維持在.259，整體攻擊指數（OPS）微幅上升至.733。