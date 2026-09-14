▲從左到右分別為，蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）主席史文尼（John Swinney）、新芬黨（Sinn Fein）副主席歐尼爾（Michelle O`Neill）、威爾斯民族黨（Plaid Cymru）主席伊奧沃斯（Rhun ap Iorwerth）（圖／截自衛報）

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大不列顛聯合王國恐怕要出現史上最大裂痕！蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭三地的主要分離主義政黨領袖，今（14）日齊聚威爾斯首府卡地夫，召開被外界稱為「塞爾特高峰會」的歷史性會談。這不僅是三地史上首度同時由「脫英派」政黨執政，幾位民族主義領袖更預計當場簽下合作備忘錄，準備聯手向西敏寺當局施壓，劍指脫離英國的實質行動。這場備受矚目的高峰會，由地主威爾斯黨黨魁約爾韋斯親自接待，出席者包括蘇格蘭民族黨黨魁斯溫尼，以及代表北愛爾蘭的新芬黨陣營——北愛副首席部長奧尼爾與新芬黨主席麥克唐納。根據規劃，三位領袖將在會中簽署合作備忘錄，內容不僅涵蓋能源、經濟及對歐關係等實質政策合作，更直接對西敏寺當局喊話，要求英國中央政府「準備、規劃並促成」威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭的憲政變革，等於是正面確認三地追求獨立自決的權利，態度可說是相當強硬。這場高峰會之所以格外具有歷史意義，關鍵在於威爾斯黨今年5月才剛在議會選舉中勝出，等於讓蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭史上首度全數由分離主義政黨掌權，象徵塞爾特獨立運動正式邁入全新階段。蘇格蘭民族黨黨魁斯溫尼直言，這股憲政改革的動能已經「不可否認」，如今正是難得一見的憲政機遇點。他強調，越來越多人開始有共識，認為西敏寺的體制根本已經不合時宜，對一般老百姓來說更是行不通，各黨一致認為西敏寺永遠無法真正照顧到地方利益，各地人民必須對自己的未來擁有實質發言權。脫英聲浪持續升溫，也讓英國新任首相柏南的立場備受檢驗。他日前在下議院答詢時，一度鬆口暗示，只要蘇格蘭展現出明確的民意支持，就有可能舉辦第二次獨立公投；儘管他事後火速改口，強調蘇格蘭公投依然「免談」，但這番說法仍被分離主義陣營視為一大突破口。火上加油的是，美國總統川普週末訪問愛爾蘭期間，也公開對英國解體議題表態，直言樂見愛爾蘭統一，甚至脫口說出「現在發生也無妨」，這番發言瞬間引爆英國政府與北愛聯合派人士的強烈反彈。面對高漲的獨立呼聲，反對陣營的火力同樣猛烈。北愛爾蘭民主統一黨首席部長利特爾－彭格里，強烈批評奧尼爾不該出席這場高峰會；英國改革黨威爾斯分部也砲轟威爾斯黨「終於露出真面目」。威爾斯保守黨黨魁米勒更是全力開火，痛批首席部長對獨立議題走火入魔，質問與其把心力都花在憲政大業上，不如先把威爾斯國民保健署的崩壞危機和每況愈下的學校教育水準處理好，才是正經事。根據最新民調顯示，若立即舉行公投，蘇格蘭選民支持獨立的比例高達47%，逼近半數；北愛爾蘭與威爾斯的獨立支持率雖然相對較低，卻也雙雙呈現上升趨勢，分別來到36%與32%。這場席捲不列顛群島的「脫英」風暴接下來如何演變，勢必牽動整個聯合王國的政治命脈,後續發展值得持續關注。