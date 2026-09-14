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川普喊話澤倫斯基：有很多其他目標可以打

美國柴油均價首度突破6美元 運輸農業成本承壓

俄烏戰爭衝擊全球能源市場，美國總統川普（Donald Trump）13日公開要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），停止攻擊俄羅斯柴油及煉油基礎設施，直言烏軍近來頻繁襲擊已造成燃料供應短缺，「正在傷害全世界」，並透露美方已就此事與澤倫斯基溝通。根據路透社報導，近幾個月來，烏克蘭持續以長程無人機攻擊俄羅斯境內煉油廠，導致俄國燃料產量下降，並在國內引發汽油供應短缺。烏克蘭則主張，由於俄軍長期攻擊烏克蘭能源設施，支撐俄羅斯戰爭機器的煉油廠屬於合法軍事目標。川普13日前往愛爾蘭西部、由其家族持有的高爾夫球場觀看愛爾蘭公開賽期間向記者表示，「澤倫斯基先生必須做一件事，他必須停止摧毀俄羅斯的柴油燃料設施。」川普透露，美方已經與澤倫斯基談過此事，並稱「還有很多其他目標，不要攻擊柴油燃料，這正在傷害全世界。」川普進一步將目前全球柴油供應吃緊歸因於俄烏戰爭，強調「這不是中東造成的，而是俄羅斯與烏克蘭正在發生的事情所造成。」在供應緊張之際，美國柴油價格也持續攀升。根據燃料價格追蹤網站GasBuddy數據，全美柴油平均價格10日首度突破每加侖6美元。柴油廣泛使用於卡車、火車、船舶及農業機械，因此價格大幅上漲不只影響一般消費者，也可能進一步推高物流、農業及商品運輸成本。俄羅斯能源供應同樣受到戰爭衝擊。路透社取得的俄羅斯政府預測草案顯示，莫斯科已下調今年石油產量預估，可能降至17年來最低水準，並同步調整2026年及2027年的燃料出口展望。