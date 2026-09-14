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▲井柏然（右）和孫千舞台上拉小手。（圖／翻攝自微博）

陸劇《早春晴朗》收官，主演們12日出席粉絲見面會，井柏然、孫千在出場前就已經在後台偷偷牽手！讓粉絲尖叫不已，「井柏然孫千偷偷牽手」更火速登上微博熱搜，不過也有人理智認為，他們只是為戲營業，畢竟井柏然已經有穩定交往的女友劉雯。《早春晴朗》成績耀眼，總點閱破11億，即將在電視台播出，搶佔江蘇衛視第四季的黃金檔，官方日前舉辦粉絲見面會，主演們全都出席，而在主持人介紹孫千和井柏然出場之前，兩人就已經在舞台後方偷偷聊起天，井柏然把手伸到後面，孫千羞澀地牽起他的手，讓發現這一幕的粉絲嗨到不行，「井柏然孫千偷偷牽手」登上微博熱搜。不過因為井柏然已經和超模劉雯穩定交往6年，還傳出祕婚，有觀眾理智認為他和孫千即便再有火花，都只是為戲營業，也有劇迷說這是還原劇中兩人在電梯裡偷牽手的片段。許多人不捨完結篇，井柏然也在活動上安慰劇迷，「我們不結束，結束一起當冰雕！」現場尖叫聲不斷。