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搭北捷不要低頭玩手機！車廂整排「免費護髮乳」爽拿

UNOVE護髮乳免費送！北捷板南線161、162車組限定

從9月14日起至10月14日，將於台北捷運板南線（車組161/162）限量提供UNOVE抗毛躁免洗護髮乳30ml體驗組

▲目前活動僅在板南線「車組161、162」，如想要追車的民眾，建議可以下載「台北捷運 Go」APP，找尋「UNOVE柔順號」即時動態即可。（圖／翻攝台北捷運 Go畫面）

曾登OLIVE YOUNG髮品銷售冠軍！UNOVE連韓國藝人都愛用

搭台北捷運不要低頭！今（14）日有乘客搭乘台北捷運板南線時，意外直擊車廂出現「免費護髮乳」驚喜，，想追車民眾可透過「台北捷運Go」APP查詢列車即時位置。今日一早正值上班族通勤時間，但不少人搭乘板南線時，意外發現車廂懸掛的吊環的把手旁，竟掛著知名韓國美髮品牌「UNOVE護髮乳」小型瓶裝，一旁還有代言人韓國男團SEVENTEEN團員金玟奎（金珉奎）海報廣告。突然的免費驚喜，讓一票網友驚喜直呼「好讚，這個護髮乳超香的」、「週一不憂鬱，我拿到了」、「哇塞原來這是可以拿的嗎」、「這行銷好棒，早上搭捷運的都是目標客群」、「蠻大罐的欸！這種好康我怎麼沒遇過」。據了解，「𝐔𝐍𝐎𝐕𝐄 𝐑𝐈𝐃𝐄 柔順號列車」期間限定特別企劃，，試用組同步公開官網專屬優惠碼​，活動期間將視庫存狀況不定期補貨，數量有限，贈完為止。如想要追車的民眾，建議可以下載「台北捷運 Go」APP，據了解，UNOVE（柔諾伊）是韓國相當知名的頭髮洗護品牌，主打「難以置信的柔軟感」與「高級迷人香氣」，產品專門針對染燙受損、乾枯毛躁的髮質設計，旗下角蛋白柔順修護髮膜更是招牌商品，根據不同通路，角蛋白柔順修護髮膜定價約落在499元至550元間，小容量40ml包裝則落在139元至150元間。值得一提的是，UNOVE在韓國當地人氣也極高，於大型美妝通路OLIVE YOUNG蟬聯多年髮品類銷售冠軍，就連去年拿下韓國百想藝術大獎最佳新人的演員盧允瑞都是愛用者，近年更找來男團SEVENTEEN成員金玟奎（金珉奎）擔任品牌代言人，讓品牌知名度更上一層樓。