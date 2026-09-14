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300萬份提前發完！「揮汗有禮」第3週確定取消

「運動紀錄筆數已達300萬筆，關閉註冊帳號及上傳運動紀錄功能，審查通過者仍可兌換加碼券。」

▲「揮汗有禮」原本預計發放200萬份、總預算1億元，因參與人數遠超預期，運動部上週再加碼1億元、增加100萬份50元抵用券，最終總計300萬份全數發出。（圖／揮汗有禮官網）

活動突然喊卡「沒人抱怨」！全場狂讚：史上最成功

抵用券能在短時間內被搶完，反映活動確實成功帶動民眾運動，活動雖然壽命短，卻成功創造高度參與度。

▲不少民眾認為，活動雖然只維持2週，卻讓原本沒有運動習慣的人開始每天走8000步，也有75歲長輩因此開始踩飛輪、外出散步，甚至帶動健身房與公園人潮增加。（示意圖／取自Unsplash）

真的養成運動習慣！「揮汗有禮」成效超猛：家中長輩也跟風

「感謝有這個活動，我家75歲的中風長輩最近很認真踩飛輪+出去散步，昨天換了大瓶鮮奶才在跟我們炫耀呢」、「這真的是很棒很棒的政策，連家中長輩也開始運動」。

運動部「揮汗有禮」活動因參與人數爆量，原訂可能持續14週，如今第2週就提前額滿。官方公告顯示，運動紀錄已達300萬筆，註冊及上傳功能關閉，代表第3週確定不會登場。雖然活動提前結束，但卻意外獲得大量正面評價。不少民眾認為，活動雖然只維持2週，卻讓原本沒有運動習慣的人開始每天走8000步，也有75歲長輩因此開始踩飛輪、外出散步，甚至帶動健身房與公園人潮增加，紛紛希望政府未來提高預算、推出更多類似政策。一名網友近日在Threads發文表示，原本準備上網查看第3週「揮汗有禮」活動，卻發現官網已經宣布活動提前終止。只見官方說明指出：這代表「揮汗有禮」活動不僅沒有進入第3週，原先規劃的總預算1.5億元、300萬份50元抵用券，也已經在短短2週內全數用罄。事實上，「揮汗有禮」最初規劃200萬份50元抵用券，而第1週結束後，第2週開始統計就已經有146萬人上傳運動截圖，其中91萬人通過審核。運動部因此宣布追加100萬份抵用券，將原本1億元預算提高至1.5億元，沒想到加碼消息曝光後，活動討論度又再攀升，參與人數快速增加，最後第2週尚未結束就達到300萬份上限。換句話說，原本預計可以維持14週的活動，最後僅花2週便將全部額度發完。雖然活動比預期早結束，但留言區並未出現大量抱怨，反而有不少網友認為，網友們紛紛留言直呼，也有不少參與者分享，自己原本沒有固定運動習慣，卻因為「揮汗有禮」開始養成規律活動的習慣，也有人分享家中長輩的改變，許多人出言感謝運動部推出這項活動，「我也是拿到2次了， 很開心有全民動起來這個活動，感謝李洋部長」、「換了兩次，大家辛苦了，可是我還想上傳耶，沒東西也不要緊」、「這個活動真的不錯，老人們真的會因可以領東西，而多運動一下/一天」、「從健身房和公園繞圈圈人變多就知活動成功了，因為看到平常沒出現的人，全民都來動，謝謝運動部」。