9月12日舉辦的HYROX體能耐力賽北京站中，澳洲女將喬安娜（Joanna Wietrzyk）比賽期間失禁，雙腿沾滿排泄物仍堅持完賽並奪得第一名，賽後更發文「贏就是贏！」，成為體壇關注人物。喬安娜到底是誰？現年23歲的喬安娜，擁有波蘭、澳洲血統，身高180公分還有一雙大長腿與清秀外觀，過去多次擔任品牌簽約模特兒，目前也是全球HYROX女子排名 「Elite 15」世界最頂尖運動員。
喬安娜從小打網球 全馬成績破3
喬安娜5歲在澳洲時，就接觸網球運動，中學時期則轉戰澳洲盛行的籃網球（Netball）運動，自小培養起極佳的協調性與爆發力，此外，她也是一名出色的路跑選手，馬拉松最佳成績2小時52分42秒，強大的心肺與跑步基礎，成為她征戰HYROX賽事核心優勢。
喬安娜於2024年5月，才在朋友揪團下，抱著遊玩心情於雪梨首次參加HYROX比賽，從此愛上這項極限體能運動，短短幾個月內便以極具壓倒性的跑步速度，迅速竄升至全球排名前3，今年更在HYROX職業女子賽事中，跑出54分25秒的驚人成績，刷新女子個人世界紀錄。
2024年迅速竄紅 獲得品牌贊助
2024年迅速竄紅之前，喬安娜只是澳洲當地的路跑與健身愛好者；但隨著她打破HYROX女子世界紀錄，人氣呈現爆發式成長。不同於純健美選手的誇張肌肉，她的體態結合長跑選手的低體脂，以及功能性力量選手的肌肉線條，是兼具優雅、爆發力的健康美，讓她成為近2年來HYROX、CrossFit領域關注度最高的女選手之一，並獲得Puma、Amazfit等國際品牌贊助，擔任模特兒拍攝不少宣傳照。
希望身邊有強勁對手 喬安娜座右銘是永不放棄
喬安娜受訪時曾表示，非常渴望高強度的競爭，「我其實不希望每次都輕鬆贏對手兩分半鐘。」她認為，身邊有強勁的對手才能逼出更極限的自己，並推動整個 HYROX 運動進步。
在經歷比賽意外或狀態低潮時，她的核心信念始終是專注於自身的控制範圍，「我不給自己找藉口，只專注於眼前的每一步與動作執行，然後最重要的是，我永遠不會放棄。」
喬安娜（Joanna Wietrzyk）小檔案：
國籍背景：波蘭血統（現居澳洲）
出生年份：2003年6月（現年23歲）
身 高：180公分、68公斤
運動經歷：網球、籃網球、馬拉松（全馬PB：2小時52分42秒）
紀錄成就：HYROX女子個人世界紀錄保持人、全球女子Elite 15頂尖選手、HYROX女子雙人組世界紀錄、HYROX混雙冠軍
個人社群：joannawietrzyk
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喬安娜5歲在澳洲時，就接觸網球運動，中學時期則轉戰澳洲盛行的籃網球（Netball）運動，自小培養起極佳的協調性與爆發力，此外，她也是一名出色的路跑選手，馬拉松最佳成績2小時52分42秒，強大的心肺與跑步基礎，成為她征戰HYROX賽事核心優勢。
喬安娜於2024年5月，才在朋友揪團下，抱著遊玩心情於雪梨首次參加HYROX比賽，從此愛上這項極限體能運動，短短幾個月內便以極具壓倒性的跑步速度，迅速竄升至全球排名前3，今年更在HYROX職業女子賽事中，跑出54分25秒的驚人成績，刷新女子個人世界紀錄。
2024年迅速竄紅 獲得品牌贊助
2024年迅速竄紅之前，喬安娜只是澳洲當地的路跑與健身愛好者；但隨著她打破HYROX女子世界紀錄，人氣呈現爆發式成長。不同於純健美選手的誇張肌肉，她的體態結合長跑選手的低體脂，以及功能性力量選手的肌肉線條，是兼具優雅、爆發力的健康美，讓她成為近2年來HYROX、CrossFit領域關注度最高的女選手之一，並獲得Puma、Amazfit等國際品牌贊助，擔任模特兒拍攝不少宣傳照。
希望身邊有強勁對手 喬安娜座右銘是永不放棄
喬安娜受訪時曾表示，非常渴望高強度的競爭，「我其實不希望每次都輕鬆贏對手兩分半鐘。」她認為，身邊有強勁的對手才能逼出更極限的自己，並推動整個 HYROX 運動進步。
在經歷比賽意外或狀態低潮時，她的核心信念始終是專注於自身的控制範圍，「我不給自己找藉口，只專注於眼前的每一步與動作執行，然後最重要的是，我永遠不會放棄。」
喬安娜（Joanna Wietrzyk）小檔案：
國籍背景：波蘭血統（現居澳洲）
出生年份：2003年6月（現年23歲）
身 高：180公分、68公斤
運動經歷：網球、籃網球、馬拉松（全馬PB：2小時52分42秒）
紀錄成就：HYROX女子個人世界紀錄保持人、全球女子Elite 15頂尖選手、HYROX女子雙人組世界紀錄、HYROX混雙冠軍
個人社群：joannawietrzyk