喬安娜到底是誰？現年23歲的喬安娜，擁有波蘭、澳洲血統，身高180公分還有一雙大長腿與清秀外觀，過去多次擔任品牌簽約模特兒，目前也是全球HYROX女子排名 「Elite 15」世界最頂尖運動員。

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喬安娜從小打網球 全馬成績破3

抱著遊玩心情於雪梨首次參加HYROX比賽，從此愛上這項極限體能運動，短短幾個月內便以極具壓倒性的跑步速度，迅速竄升至全球排名前3，今年更在HYROX職業女子賽事中，跑出54分25秒的驚人成績，刷新女子個人世界紀錄。

2024年迅速竄紅 獲得品牌贊助

讓她成為近2年來HYROX、CrossFit領域關注度最高的女選手之一，並獲得Puma、Amazfit等國際品牌贊助，擔任模特兒拍攝不少宣傳照。

希望身邊有強勁對手 喬安娜座右銘是永不放棄

我其實不希望每次都輕鬆贏對手兩分半鐘。

我不給自己找藉口，只專注於眼前的每一步與動作執行，然後最重要的是，我永遠不會放棄。

喬安娜（Joanna Wietrzyk）小檔案：