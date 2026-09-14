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▲Uber推出全台限量3台「Uber X Jolin美杜莎專車」，即日起於台北、台中及高雄限時出沒。（圖／Uber提供）

「我愛Uber」藏進搭車歌單！

Uber優惠碼「JOLINHBD」怎麼用？一趟最高折93元

▲民眾搭上限量美杜莎專車，有機會獲得「安啦 Uber 3分鐘後到」限量冰箱磁鐵。（圖／Uber提供）

天后蔡依林（Jolin）9月15日迎接生日，Uber宣布攜手合作車隊，將廣告中的「美杜莎」造型搬上街頭，推出全台限量3台「Uber X Jolin美杜莎專車」，即日起於台北、台中及高雄限時行駛一個月。民眾透過Uber App叫「標準型優步」，就有機會隨機搭到限定專車；此外，即日起至9月20日晚上9時至9時30分輸入優惠序號「JOLINHBD」，最高折抵93元。Uber近期宣布蔡依林擔任年度品牌代言人，Uber進一步攜手合作車隊，打造全台限量3台「Uber X Jolin美杜莎專車」，限定車輛採用紅色車身，搭配大型蔡依林美杜莎造型照片，車身上也印有蔡依林親筆寫下的「快跟我一起搭 Uber！」及簽名。專車即日起於台北、台中及高雄登場，活動為期一個月。自宣布 Jolin 擔任年度品牌代言人後，相關話題持續延燒，年度廣告在 YouTube 已突破2百萬觀看。Uber 亦趁熱潮釋出 Jolin 專屬適合移動情境聆聽的搭車歌單，並藏入 Jolin 告白巧思，只要將前六首歌曲第一個字串聯，就能解碼出「我愛Uber」，引發粉絲直呼「處女座真的很會這些小細節」、「Mommy 的藏頭詩好浪漫」。Uber表示，活動期間幸運搭到美杜莎專車的乘客，還有機會獲得「安啦 Uber 3分鐘後到」限量冰箱磁鐵。此外，為替蔡依林慶生，Uber同步推出限時乘車優惠。即日起至9月20日，乘客可在Uber App輸入優惠序號「JOLINHBD」，於晚上9時至9時30分的指定時段叫車，享一趟最高93元乘車優惠折抵。