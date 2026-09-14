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底特律老虎台灣小將李灝宇在度過短暫的打擊低潮後，於昨日（13日）對陣科羅拉多洛磯的比賽中強勢回歸，單場敲出3支長打並貢獻3分打點。根據《MLive.com》記者伍德柏里（Evan Woodbery）報導，李灝宇透過翻譯親自解密了能夠迅速調整狀態、突破低潮的關鍵原因，直言問題出在「打擊重心與手部位置」，而非揮棒機制。在週六繳出猛打賞之前，李灝宇曾陷入連續12個打數無安打的短暫低潮。底特律老虎總教練辛奇A.J. Hinch）觀察到他因求好心切而開始給自己壓力，因此讓他休息了一兩場比賽來重整旗鼓。李灝宇受訪時透露，這幾天他與教練團積極尋找問題癥結：「我其實一直把球看得很清楚，揮棒機制也沒問題。過去這幾天，我們只是試圖找出問題出在哪裡。結果發現，我的打擊重心太靠後了，而且手部預備位置也稍微偏低，導致我無法有效攻擊偏高的球路。我們已經把這個問題解決了。」週六比賽的第8局，李灝宇展現了他修正後的成果與極佳的纏鬥能力。在與洛磯隊投手歷經長達12球的對決後，他鎖定一顆偏高的速球，一棒掃向右中外野空隙，形成一支帶有2分打點的三壘安打。滑上三壘後，李灝宇激動地振臂高呼，朝著自家休息區大聲吶喊，瞬間點燃Comerica Park全場球迷的熱情。談到這個激情時刻，李灝宇表示：「那個打席真的磨了很久。在這個過程中，球迷的加油聲越來越大，這是一種回饋。球迷把情緒傳遞給你，然後你再把情緒回傳給他們。」他隨後更用英文補充道：「他們展現了對我的愛，而我也感受到了那份愛。」身為底特律老虎農場排名第6的潛力新秀，李灝宇在今年4月初登大聯盟時也曾繳過學費，前9場比賽打擊率僅 .208。但自從6月中旬再度被徵召上大聯盟後，他完全適應了大聯盟的投球節奏。自6月13日以來，李灝宇繳出了 .286 的打擊率與 .807 的整體攻擊指數（OPS），並擊出12支二壘安打、1支三壘安打與6發全壘打。除了火力輸出，李灝宇的選球能力也顯著提升，將本季的保送率提高至8.3%，同時在二壘與三壘的守備也相當穩健。在例行賽接近尾聲、球隊積極測試年輕球員的階段，李灝宇正在用實力證明自己的價值，力拚在 2027 年賽季為自己贏得一個穩定的先發位置。