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創黨元老挺藍引黨紀風暴 林豐喜早已多次開砲民進黨

民進黨創黨元老、前立委林豐喜12日出席國民黨台中市長參選人江啟臣「海龍蛙兵挺江啟臣後援會」成立大會，並接下顧問團團長一職，強調這場選舉「不僅要贏，還要贏得漂亮」。由於林豐喜近年多次公開批評民進黨，台中市黨部預計本週三召開執評委員會，討論是否祭出黨紀處分。對此，民進黨市長參選人何欣純今天受訪表示，她尊重每個人的看法與選擇，至於涉及黨紀問題，「黨部該怎麼處理就怎麼處理。」何欣純今（14）日出席霧峰區聯合行政中心啟用典禮，會前接受媒體訪問時，被問及前民進黨立委林豐喜在總統賴清德到台中站台當天上午，公開為江啟臣站台一事，她表示，「每一個人有每個人的看法與選擇，我都尊重。如果涉及到黨紀的問題，黨部該怎麼處理就怎麼處理。」75歲的林豐喜曾擔任民進黨立委、台中縣議員、行政院中部聯合服務中心執行長，也是早年參與籌組台中縣民進黨的重要人物之一。不過，近年來林豐喜多次公開批評民進黨，尤其對黨內新潮流派系頗有微詞。2018年他曾直指「現在的民進黨已經不是過去的民進黨」，更批評時任總統蔡英文「脖子早就被新系掐著」，並認為民進黨之所以「淪落至此」是選民寵壞所致，主張「應讓民進黨下台，教訓教訓民進黨！」2022年蔡其昌競選台中市長落敗後，林豐喜也曾批評民進黨中央提名制度「過於專斷」，並點出「喪失中心思想」、「黨內新潮流派系獨大」等問題，更預言「若下一次選舉時，民進黨再繼續被新潮流綁架，這會很慘」。如今林豐喜直接現身江啟臣後援會、接任顧問團團長，且喊話「不僅要贏，還要贏得漂亮」，是否遭到黨紀處分，將成為民進黨台中市長選戰另一個政治攻防焦點。民進黨台中市黨部表示，16日將召開執評委會議，討論林豐喜違紀出席國民黨江啟臣「海龍蛙兵後援會」一案，以及黨員林鈺梅違紀登記參選台中市議員第五選區（潭子、大雅、神岡）一案，屆時不排除開除黨籍。