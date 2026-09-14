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行政院長卓榮泰13日前往宜蘭視察時，力挺民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出的智慧敬老卡政見，稱讚每年1萬2000點的規劃具有遠見，更當場喊話林國漳，若遇到台北市長蔣萬安，可以告訴對方：「阮宜蘭1000點，台北才600點。」對此，蔣萬安今（14）日受訪回應，民進黨輔選「好像都一定要提到我」，但自己就是專注把市政做好。蔣萬安上午出席木柵路二段公辦都更案記者會前受訪，被問到卓榮泰拿宜蘭敬老卡點數與台北市比較一事，他表示，台北市不僅是將敬老卡提高，使用範圍更居全台之冠。蔣萬安指出，目前台北市敬老卡可使用的公共運輸工具共有12項，另涵蓋71處公有場館，以及21處聯合醫院門診服務，近年也進一步擴大至超市、超商、農會及藥局等生活通路。他強調，從交通、休閒到醫療及日常消費，北市敬老卡的使用場域堪稱全國最廣，能更直接回應長者需求。面對卓榮泰在宜蘭的喊話，蔣萬安則認為，選舉將近，民進黨政治人物在輔選場合似乎「都一定要提到我」，直言這就是所謂的「圍蔣救賴」。不過他強調，自己就是好好地把事情做好，持續推動台北市政。