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▲曾拌麵新光三越A11美食街分店2024年才盛大開幕。（圖／PaMi 曾拌麵FB）

由資深主持人曾國城創立的副業「曾拌麵」多年來穩居台灣乾拌麵市場龍頭的寶座，2023、2024年也陸續在宜蘭、台北新光三越A11開設實體店鋪，整體品牌年營收一度上看2億元，怎料近日有顧客上門才發現，2家實體店皆已收攤。而曾國城過去曾喊話要打造「拌麵界星巴克」，看來願望無法實現。據《CTWANT》報導，近日有讀者前往新光三越A11想吃曾拌麵時，發現該處店址已經掛上別家招牌，Google也顯示A11曾拌麵已經停業，令人驚訝。據悉，A11分店2024年開店時，其實就只簽約1年，因此去年底該處的實體店就已經收攤，並交由新業者接手，並非近日才臨時歇業的。除此之外，2023年開設的曾拌麵宜蘭館也早在今年下半年宣布永久停業，目前曾拌麵實體店只剩下大稻埕文創館，但該店僅提供試吃還有泡麵商品販售，與A11、宜蘭館的餐廳經營模式不同。回顧曾國城創業起伏，他過去曾投資過香辣蟹餐廳、夜店、創意料理等，但多數都虧損，更導致他負債近4000萬元，直到後來曾國城決定與「食味鮮」團隊（原本經營香辣蟹餐廳）轉型研發水餃與乾拌麵，並在2015年成立「曾拌麵」後，副業發展狀況才好轉。2016年時，國際知名泡麵評鑑專家部落客里納許（Hans Lienesch，綽號「泡麵之神」）更曾將「曾拌麵-香蔥椒麻」選為全球10大經典泡麵第9名，掀起海內外搶購熱潮，曾拌麵營業額更一度上看2億元。曾拌麵穩步發展後，才陸續選擇在2023、2024年拓展實體店面，當時曾國城更霸氣喊出要打造「拌麵界星巴克」的口號，希望曾拌麵可以外銷海外，到處拓點。原本他還計畫要將實體店開到台中，可是以如今台北、宜蘭店面接連收攤的情況來看，台中展店的願景應該已經泡湯。針對2家實體店收攤一事，曾國城目前沒有回應。