中華職棒官方今（14）日公布下半季補賽週賽程，確定從9月30日一路打到10月5日，6天內一共要打15場比賽，其中只有樂天桃猿一隊6天都有補賽要進行，等於在球季最後階段迎接6連戰，中信兄弟則是補賽週進行最少場次球隊，只需進行4場比賽，10月1日、2日都輪空。

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補賽週9月30日開打　6天內打15場

今年補賽差點打破中職史上最多場紀錄，但由於每週星期一陸續消化掉一些賽程，根據最新公布補賽週，於9月30日開始進行，6天內有15場比賽，補賽週結束，4天後迎接季後賽到來。

樂天桃猿補賽週全勤　兄弟只打4場最少

樂天桃猿本季主場多次受到因雨延賽，成為補賽週6天唯一一位全勤寶寶，6天都有比賽要進行，值得注意的是，補賽週前一周，樂天桃猿24日至28日也為5連戰，先發輪值調度備受考驗。

中信兄弟則在10月1日、2日都休兵，6天中只有4場比賽得打，是6隊中補賽週進行最少場次的球隊，其餘4隊則都是5場比賽。

2026年例行賽下半季補賽週賽程

日期

交手隊伍

場地

開賽時間

場次編號

原定日期

9/30(三)

味全龍@樂天桃猿

樂天桃園

18:35

254

8/9(日)

 

統一7-ELEVEN獅@富邦悍將

新莊

18:35

255

8/9(日)

 

中信兄弟@台鋼雄鷹

澄清湖

18:35

302

9/1(二)

10/1(四)

樂天桃猿@台鋼雄鷹

澄清湖

18:35

277

8/21(五)

 

統一7-ELEVEN獅@味全龍(保留比賽)

天母

18:35

326

9/12(六)

10/2(五)

味全龍@富邦悍將

新莊

18:35

279

8/21(五)

樂天桃猿@台鋼雄鷹

澄清湖

18:35

283

8/23 (日)

10/3(六)

味全龍@統一7-ELEVEN獅

亞太主

17:05

199

7/11(六)

 

中信兄弟@富邦悍將

新莊

17:05

200

7/11(六)

 

台鋼雄鷹@樂天桃猿

樂天桃園

17:05

201

7/11(六)

10/4(日)

味全龍@樂天桃猿

樂天桃園

17:05

251

8/8(六)

 

統一7-ELEVEN獅@富邦悍將

新莊

17:05

252

8/8(六)

 

台鋼雄鷹@中信兄弟

洲際

17:05

270

8/16(日)

10/5(一)

富邦悍將@樂天桃猿

樂天桃園

18:35

274

8/19(三)

 

統一7-ELEVEN獅@中信兄弟

洲際

18:35

14

4/4(六)
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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。