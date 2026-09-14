中華職棒官方今（14）日公布下半季補賽週賽程，確定從9月30日一路打到10月5日，6天內一共要打15場比賽，其中只有樂天桃猿一隊6天都有補賽要進行，等於在球季最後階段迎接6連戰，中信兄弟則是補賽週進行最少場次球隊，只需進行4場比賽，10月1日、2日都輪空。
補賽週9月30日開打 6天內打15場
今年補賽差點打破中職史上最多場紀錄，但由於每週星期一陸續消化掉一些賽程，根據最新公布補賽週，於9月30日開始進行，6天內有15場比賽，補賽週結束，4天後迎接季後賽到來。
樂天桃猿補賽週全勤 兄弟只打4場最少
樂天桃猿本季主場多次受到因雨延賽，成為補賽週6天唯一一位全勤寶寶，6天都有比賽要進行，值得注意的是，補賽週前一周，樂天桃猿24日至28日也為5連戰，先發輪值調度備受考驗。
中信兄弟則在10月1日、2日都休兵，6天中只有4場比賽得打，是6隊中補賽週進行最少場次的球隊，其餘4隊則都是5場比賽。
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今年補賽差點打破中職史上最多場紀錄，但由於每週星期一陸續消化掉一些賽程，根據最新公布補賽週，於9月30日開始進行，6天內有15場比賽，補賽週結束，4天後迎接季後賽到來。
樂天桃猿補賽週全勤 兄弟只打4場最少
樂天桃猿本季主場多次受到因雨延賽，成為補賽週6天唯一一位全勤寶寶，6天都有比賽要進行，值得注意的是，補賽週前一周，樂天桃猿24日至28日也為5連戰，先發輪值調度備受考驗。
中信兄弟則在10月1日、2日都休兵，6天中只有4場比賽得打，是6隊中補賽週進行最少場次的球隊，其餘4隊則都是5場比賽。
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2026年例行賽下半季補賽週賽程
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日期
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交手隊伍
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場地
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開賽時間
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場次編號
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原定日期
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9/30(三)
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味全龍@樂天桃猿
|
樂天桃園
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18:35
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254
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8/9(日)
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統一7-ELEVEN獅@富邦悍將
|
新莊
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18:35
|
255
|
8/9(日)
|
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中信兄弟@台鋼雄鷹
|
澄清湖
|
18:35
|
302
|
9/1(二)
|
10/1(四)
|
樂天桃猿@台鋼雄鷹
|
澄清湖
|
18:35
|
277
|
8/21(五)
|
|
統一7-ELEVEN獅@味全龍(保留比賽)
|
天母
|
18:35
|
326
|
9/12(六)
|
10/2(五)
|
味全龍@富邦悍將
|
新莊
|
18:35
|
279
|
8/21(五)
|
樂天桃猿@台鋼雄鷹
|
澄清湖
|
18:35
|
283
|
8/23 (日)
|
10/3(六)
|
味全龍@統一7-ELEVEN獅
|
亞太主
|
17:05
|
199
|
7/11(六)
|
|
中信兄弟@富邦悍將
|
新莊
|
17:05
|
200
|
7/11(六)
|
|
台鋼雄鷹@樂天桃猿
|
樂天桃園
|
17:05
|
201
|
7/11(六)
|
10/4(日)
|
味全龍@樂天桃猿
|
樂天桃園
|
17:05
|
251
|
8/8(六)
|
|
統一7-ELEVEN獅@富邦悍將
|
新莊
|
17:05
|
252
|
8/8(六)
|
|
台鋼雄鷹@中信兄弟
|
洲際
|
17:05
|
270
|
8/16(日)
|
10/5(一)
|
富邦悍將@樂天桃猿
|
樂天桃園
|
18:35
|
274
|
8/19(三)
|
|
統一7-ELEVEN獅@中信兄弟
|
洲際
|
18:35
|
14
|
4/4(六)