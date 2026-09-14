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補賽週9月30日開打 6天內打15場

樂天桃猿補賽週全勤 兄弟只打4場最少

2026年例行賽下半季補賽週賽程 日期 交手隊伍 場地 開賽時間 場次編號 原定日期 9/30(三) 味全龍@樂天桃猿 樂天桃園 18:35 254 8/9(日) 統一7-ELEVEN獅@富邦悍將 新莊 18:35 255 8/9(日) 中信兄弟@台鋼雄鷹 澄清湖 18:35 302 9/1(二) 10/1(四) 樂天桃猿@台鋼雄鷹 澄清湖 18:35 277 8/21(五) 統一7-ELEVEN獅@味全龍(保留比賽) 天母 18:35 326 9/12(六) 10/2(五) 味全龍@富邦悍將 新莊 18:35 279 8/21(五) 樂天桃猿@台鋼雄鷹 澄清湖 18:35 283 8/23 (日) 10/3(六) 味全龍@統一7-ELEVEN獅 亞太主 17:05 199 7/11(六) 中信兄弟@富邦悍將 新莊 17:05 200 7/11(六) 台鋼雄鷹@樂天桃猿 樂天桃園 17:05 201 7/11(六) 10/4(日) 味全龍@樂天桃猿 樂天桃園 17:05 251 8/8(六) 統一7-ELEVEN獅@富邦悍將 新莊 17:05 252 8/8(六) 台鋼雄鷹@中信兄弟 洲際 17:05 270 8/16(日) 10/5(一) 富邦悍將@樂天桃猿 樂天桃園 18:35 274 8/19(三) 統一7-ELEVEN獅@中信兄弟 洲際 18:35 14 4/4(六)

中華職棒官方今（14）日公布下半季補賽週賽程，確定從9月30日一路打到10月5日，6天內一共要打15場比賽，其中只有樂天桃猿一隊6天都有補賽要進行，等於在球季最後階段迎接6連戰，中信兄弟則是補賽週進行最少場次球隊，只需進行4場比賽，10月1日、2日都輪空。今年補賽差點打破中職史上最多場紀錄，但由於每週星期一陸續消化掉一些賽程，根據最新公布補賽週，於9月30日開始進行，6天內有15場比賽，補賽週結束，4天後迎接季後賽到來。樂天桃猿本季主場多次受到因雨延賽，成為補賽週6天唯一一位全勤寶寶，6天都有比賽要進行，值得注意的是，補賽週前一周，樂天桃猿24日至28日也為5連戰，先發輪值調度備受考驗。中信兄弟則在10月1日、2日都休兵，6天中只有4場比賽得打，是6隊中補賽週進行最少場次的球隊，其餘4隊則都是5場比賽。