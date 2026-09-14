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蔣萬安再護子

促監察院對外說明

台北市長蔣萬安今（14）日再被問及長子申請北市教育局國際交換學生計畫爭議，重申自己與教育局都已清楚對外說明，孩子靠自己的努力追求夢想，不會因為爸爸媽媽是誰而受到特別對待，相關計畫、資格及甄選也都有明確規範。民進黨議員簡舒培、陳賢蔚等人今日將再針對蔣萬安長子的國際交換學生資格、制度修改依據等問題召開記者會，蔣萬安今上午出席木柵路二段公辦都更案記者會前對此表示，包括他本人以及教育局，其實都已經清楚對外說明，「孩子靠自己的努力來追求自己的夢想，這樣的權利，身為爸爸媽媽都會支持。」蔣萬安強調，相關計畫、資格與甄選都有明確規範，「很清楚的就是，不會因為他的爸爸媽媽是誰，而受到特別的對待。」至於監察院針對相關爭議進行調查，媒體追問目前監察院沒有監委，是否仍能繼續調查？蔣萬安表示，監察院有法定職權，「它應該很清楚要怎麼行使」。另外，昨天也有前監委出面點出相關問題，因此蔣萬安認為，監察院應該對外好好說明。