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衛冕軍洛杉磯道奇隊近期陷入戰績與傷兵雙重危機。道奇隊連兩天敗給勝率不及5成的馬林魚隊，使得分區龍頭優勢未能擴大，被亞特蘭大勇士緊追在後。更雪上加霜的是，主砲弗里曼（Freddie Freeman）的右膝傷勢出現惡化跡象，揮棒與守備動作不對勁，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣布將在下一場比賽讓他強制休息。對此，《Dodgers Digest》隨隊記者莫里山（Chad Moriyama）直言當前傷病滿營的情形簡直「宛如地獄」。弗里曼在對陣馬林魚的比賽中擔任先發第2棒、一壘手，全場4打數無安打，守備端處理打球時也出現笨拙遲緩的狀況。賽後總教練羅伯斯談及弗里曼的身體狀況時凝重地表示，雖然弗里曼自稱感覺很好，但從他的揮棒與守備來看完全無法不對勁，「他這週顯然無法展現應有打擊水準，動作遠不如過去流暢，因此明天會讓他休養，預計週三（台灣時間）再回到球場。」據當地媒體報導，弗里曼近幾週一直受到右膝髕骨肌腱炎困擾，打擊時有明顯代償動作。記者哈里斯（Jack Harris）撰文警告，弗里曼不穩定的身體狀況讓道奇隊的調度雪上加霜；《Dodgers Digest》隨隊記者莫里山（Chad Moriyama）更直言當前傷病滿營的情形簡直「宛如地獄」。除了傷兵陰霾，道奇隊的戰績壓力同樣迫在眉睫。在連敗給馬林魚後，雖然道奇90勝59敗的戰績因勇士今天也輸球而維持2.5場勝差領先，但若無法守住國聯分區冠軍戰績前兩名，將會掉入高風險的外卡賽事。目前國聯三區龍頭分別為釀酒人（93勝57敗）、道奇與勇士（88勝62敗），戰績亮眼的釀酒人極高機率直通分區系列賽。隨著例行賽進入倒數，道奇接下來將迎戰國聯中區墊底的紅人隊，能否趁勢止敗並讓主力球員獲得喘息，將是季後賽前的關鍵考驗。