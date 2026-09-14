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中東局勢持續升溫，加上AI模型巨頭釋出對產業發展放緩的看法，引發市場避險情緒，日韓股市同步走弱，台股今（14）日開低震盪，加權指數早盤一度重挫逾700點、最低下探4萬5398點，下跌786點；不過隨著聯發科、聯電及金融股翻紅，電子股跌幅收斂，指數跌點縮小至300點左右，盤中力拚重返4萬6000點及月線約4萬6027點。截至上午10時43分，加權指數來到4萬5843點，下跌341點、跌幅0.74%，成交值約3737億元；電子指數下跌0.7%，金融指數則上漲0.19%，櫃買OTC指數下跌0.4%。盤面權值股表現分歧，台積電盤中來到2385元，下跌1.03%；台達電、鴻海、日月光投控跌幅相對收斂。記憶體族群則持續承壓，南亞科下跌3.5%；PCB族群欣興跌2.3%，被動元件國巨下跌1.5%，IC載板南電跌2.3%。早盤電子權值股受到AI相關疑慮拖累，成為大盤主要壓力來源，不過盤中賣壓逐步收斂，聯發科、聯電率先翻紅，金融股也同步走強，帶動指數跌幅明顯縮小。法人表示，現階段市場仍受到國際局勢、油價及利率預期等多重因素牽動，短線盤勢波動仍大，4萬6000點及月線能否重新站回，將成為後續觀察重點。法人分析，美國與伊朗衝突升溫，加上阿曼宣布伊朗與波斯灣國家原定針對荷莫茲海峽舉行的會談延期，以及葉門戰火加劇，國際油價突破每桶100美元，市場擔憂能源價格上漲進一步推升通膨，也讓Fed升息機率升高。此外，AI模型巨頭釋出對AI產業發展風險的看法，也使市場重新評估AI相關企業的成長性，台股早盤因此出現較大幅度修正。不過在產業面，AI長期需求仍未改變，法人持續正向看待AI供應鏈，預期仍有機會成為盤面中長線主流。