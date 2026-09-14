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效力於底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇近期不僅在球場上表現亮眼，他充滿個人特色的出場曲也成為台美媒體關注的焦點。李灝宇近期選用美國饒舌歌手「醬爆弟弟」（Soulja Boy）的爆紅單曲《Crank That》作為出場曲，輕快的節奏與洗腦旋律，讓這位美國饒舌歌手引起討論。事實上醬爆弟弟當年也曾被「詹皇」詹姆斯（LeBron James）點名，成為NBA口水戰的主角，當時引起不小討論。李灝宇在14日的賽後採訪中，笑著用全英文還原了這首出場曲背後的趣味小故事。原來這一切起因於隊友間的玩笑。他透露，最初大家只是在打擊籠進行日常訓練時播放這首歌，當時隊友托克爾森（Spencer Torkelson）等人在一旁起鬨，開玩笑地說：「如果你把這首歌改成你比賽的出場曲，那絕對超酷。」作風大方開朗的李灝宇聽到提議後立刻爽快答應：「好啊，那我就放這首。」就這樣，《Crank That》成為了他專屬的登場BGM。「醬爆弟弟」在和體壇有所連結並非第一次，在將近18年前，他曾經因為被NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）拿來酸人，而一夕爆紅。時間回到2008年NBA季後賽，當時效力於克里夫蘭騎士隊的詹姆斯，遭到華盛頓巫師隊球員史蒂文森（DeShawn Stevenson）公開批評「被高估了」。面對史蒂文森的挑釁，詹姆斯當時給出了一句經典的輕蔑回應：「要我回應史蒂文森，就像是嘻哈界天王Jay-Z去回應『一發片歌手（One-hit wonder）』醬爆弟弟（Soulja Boy）一樣。這根本毫無意義。」這番言論不僅狠狠修理了史蒂文森，更讓無端捲入風波的醬爆弟弟感到不滿。當時醬爆弟弟表示，自己是接到唱片公司的電話才得知此事，並直言：「詹姆斯說自己是Jay-Z，把史蒂文森比作我，我認為這非常不尊重人。」沒想到，史蒂文森後來甚至還邀請醬爆弟弟親自到球場助陣，在比賽中大跳他著名的《Crank That》舞蹈，成為當年季後賽場外的一大話題。如今，這首充滿故事性的歌曲，意外因為李灝宇的選用，再次喚起體育迷的回憶。「醬爆弟弟」（Soulja Boy）是美國饒舌圈極具代表性的網路世代先驅。2007年，年僅17歲的他憑藉一首自創、自製的單曲《Crank That (Soulja Boy)》在全球一夕爆紅。這首歌不僅以極度洗腦的旋律席捲各大排行榜，更強勢霸佔美國告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）冠軍長達七週。當時他為這首歌親自編排的專屬舞蹈，引發了全球無數網友與名人的模仿狂潮，甚至締造了數位下載量的歷史新高，堪稱是流行音樂史上網路病毒式行銷的最成功案例之一。儘管早年被認為很快就會過氣，但醬爆弟弟在現代音樂產業的影響力卻不容忽視。他被業界公認是首位將YouTube與社群媒體（如早期的MySpace）徹底結合音樂推廣的饒舌歌手，等於為如今TikTok短影音帶動音樂流量的商業模式奠定了基礎。近年來，他除了持續發表音樂作品外，也積極跨足電玩實況、虛擬貨幣與自有品牌經營，並時常以幽默辛辣的發言活躍於網路社群，成功將自己從當年的爆紅歌手轉型為話題性十足的網路文化指標人物。