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周永鴻酸「在野」變「無能」 藍白被轟只剩製造仇恨

台中市長盧秀燕積極催生「在野大聯盟」，強調政府一旦一黨獨大，就會開始腐敗。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天反酸，盧秀燕身為台中市長，就是台中的執政黨，且在市議會占優勢，「她是在鼓勵台中市民換黨執政吧？」周永鴻更批評，「在野大聯盟」根本是「無能大聯盟」，盧秀燕拿不出具體政績，只好製造仇恨、操作對立，企圖藉此騙取選票。盧秀燕昨天拋出「在野大聯盟」主張，獲得國民黨立委謝龍介、台灣民眾黨主席黃國昌聲援，今（14）日再度呼籲在野陣營必須團結，強調要「避免民進黨一黨獨大，而且超級大、反民主反自由」，並直言「政府如果一黨獨大，就會開始腐敗」。周永鴻則譏諷盧秀燕的「在野大聯盟」主張「既諷刺又好笑」。他說，諷刺的是，盧秀燕就是台中市長，是台中的執政黨，而且在台中長期處於優勢地位，「在野大聯盟是在鼓勵台中市民換黨執政吧？」如果盧秀燕真的認為一黨獨大會導致腐敗，那麼台中市民更應該好好思考是否需要「換黨」制衡。周永鴻表示，好笑的是，盧秀燕口中的「在野大聯盟」，更像是「無能大聯盟」。他批評盧市府執政8年一事無成，還創造了「廚餘湖」、「垃圾山」以及「非洲豬瘟」等爭議；此外，還有蔣萬安的「安鼠之亂」、李四川的「公館塞車之亂」、盧秀燕自己的「油品之亂」，以及民眾黨、國民黨之間的「竹北之亂」。周永鴻最後批評，藍白陣營拿不出具體政績，只好製造仇恨來騙選票，並質疑盧秀燕一方面宣稱反對「一黨獨大」，另一方面自己卻在台中執政多年，如今再高喊組成「在野大聯盟」，恐怕更像是為了選戰操作出的政治口號。