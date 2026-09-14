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外交列車提早離站躲過一劫 15分鐘後無人機來襲

前CIA局長也在附近 另一列車一度準備撤離

攻擊逼近北約邊境 波蘭總理召開緊急會議

俄羅斯一架無人機13日攻擊烏克蘭與波蘭邊境附近的鐵路，擊中一列火車的車頭，所幸乘客已提前疏散，沒有造成傷亡。值得注意的是，英國前首相強生（Boris Johnson）及多名歐洲高階國安官員不久前才搭乘另一列火車通過同一路線，烏克蘭國營鐵路公司更表示，遭襲目標「很可能」原本就是載有外交人士的列車，引發外界關注俄軍是否刻意鎖定。根據BBC報導，俄羅斯無人機攻擊位於烏克蘭西部、距離波蘭邊境僅約2公里的亞霍丁（Yahodyn）地區，擊中一列火車的車頭。烏克蘭國營鐵路公司Ukrzaliznytsia表示，遭襲列車上的乘客早已接獲疏散命令，且就在撤離約15分鐘後，俄羅斯噴射動力無人機便發動攻擊，因此沒有造成傷亡。事發前不久，強生、英國國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）及其他歐洲國安官員，才剛搭乘另一列火車經過相同路線。他們先前前往基輔參加雅爾達歐洲戰略（YES）年度會議，當時正在返回歐洲途中。烏克蘭鐵路公司指出，載有外交人士的列車因俄軍持續發動攻擊威脅，臨時調整時刻表，比原定時間更早離開車站，「這架無人機的目標很可能就是外交列車」。不過，目前並無證據證實俄軍刻意鎖定強生等人。俄羅斯方面僅表示，當天攻擊了烏克蘭西部的「鐵路基礎設施」。攻擊發生時，美國中央情報局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus）據報也正在亞霍丁車站的另一列火車上。同樣出席基輔會議的瑞典前首相畢爾德（Carl Bildt）則表示，他搭乘的火車停下後，乘客一度接獲準備疏散的通知，但數分鐘後危機解除，列車獲准繼續行駛，最終安全抵達波蘭邊境城市多羅胡斯克（Dorohusk）。強生事後在社群平台X發文表示，他不知道俄羅斯總統普丁基於什麼「扭曲的邏輯」，決定炸毀一輛停在波蘭邊境的烏克蘭火車頭，並形容這正是烏克蘭民眾每天承受的「隨機且毫無意義的攻擊」，呼籲盟國加速提供防空武器。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）也譴責這次攻擊，稱俄軍在烏波邊境發動襲擊，等同普丁的恐怖攻擊「直接敲響歐盟與北約的大門」，並再次呼籲西方加強制裁俄羅斯。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則召開緊急會議討論局勢，警告俄羅斯的行動正在升級，而且「距離我們的邊境愈來愈近」。由於俄羅斯2022年全面入侵後，烏克蘭民航幾乎全面停擺，鐵路成為數百萬民眾及外國政要進出烏克蘭的重要交通命脈。俄軍近期持續攻擊烏克蘭鐵路、車站、油料設施及邊境關卡。本週稍早，烏克蘭與摩爾多瓦邊境關卡遭無人機攻擊造成2人死亡；烏克蘭南部一列客運火車也遭襲，造成1名女性列車員死亡。