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台灣與南非混血的16歲棒球奇才歐子喬，今（14）日迎來旅美生涯的初登板。在2026年佛羅里達州運動會（Prep Baseball Florida State Games）上，代表IMG Academy出戰的歐子喬大放異彩，主投2局送出3K、0失分，最快球速更一舉飆破93英里（約150公里），讓許多台灣球迷驚呼：「這球速是什麼鬼啊。」一路從澎湖講美國小、桃園新明國中打上來的歐子喬在國中畢業後沒有選擇傳統名校平鎮高中，而是毅然決然去往美國，當時也曾掀起討論。歐子喬本次在佛州比賽中展現強大心理素質。他主投2局僅被擊出1支零星安打，沒有失掉任何自責分，並霸氣揮空奪下3次三振。更令人驚豔的是歐子喬的球威，除了四縫線速球催出93英里（約150公里）的火球，他的滑球也能投到90英里（約144.8公里），用超齡的投球天賦強勢封鎖對手打線。驚人的數據一曝光，許多球迷在下方留言表示：「這球速是什麼鬼啊」、「感覺投起來好輕鬆」、「什麼東西高一滑球145」、「從少棒看他，現在已經那麼強了」，也已經有網友開始好奇：「高三畢業投入MLB選秀不知道可以第幾輪。」歐子喬今年6月放棄入學傳統棒球名校平鎮高中，選擇以全額獎學金加盟美國IMG Academy，一度在國內棒壇掀起對於基層體制與旅外規範的激烈討論。針對歐子喬跳脫傳統框架、提早赴美的決定，統一獅總教練林岳平當時直言，歐子喬是因為個人能力極為特殊，才能獲得這樣的機會：「每個人都有選擇自己道路的權利，這代表選手具備極高的潛力與關注度，外界應該要給予尊重與祝福。」身為台灣首位16歲未完成高中學業就旅美的過來人、統一獅牛棚教練羅錦龍也深有同感，表示完全能理解歐子喬一家追求夢想的心情：「站在選手與家長的角度，有機會挑戰更高的棒球殿堂，絕對會想去突破自己。不該因為制度爭議，而抹滅孩子與家人的夢想。」