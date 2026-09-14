德寶拉現年僅20歲，在百大新秀榜單排名第6，也是道奇農場頭號新秀，他的天賦被許多球探認為未來有機會拿到多座年度打擊王獎，同時他的表哥還是前NBA球星「馬大少」馬布里（Stephon Marbury）。

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出生於籃球世家 德寶拉卻最愛打棒球

簽約金不到40萬美元 道奇從砂礫中挑到珍珠

德寶拉到底強在哪？選球、打擊是最大賣點

他在小聯盟的揮空率與追打壞球率（Chase Rate）都遠低於聯盟平均，展現出遠超年齡的成熟耐心，小聯盟生涯上壘率也高達4成04。

打擊模板常被外媒拿來與太空人主砲阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）、索托等具備長打火力的全方位攻擊手比較，MLB Pipeline曾認為，德寶拉未來生涯，可能會拿到「多次打擊王」。

守備為主要缺陷 但打擊能力實在太鬼神

德寶拉在2A出賽124場，繳出打擊率3成03、27轟、104分打點與31次盜壘成功、OPS高達.948的「20-30」鬼神級成績單

項目 評分 說明 打擊（Hit） 60 具備競逐未來大聯盟打擊王的技巧與選球能力 力量（Power） 60 頂級擊球初速，單季 25-30 轟等級的潛力 跑壘（Run） 40 平均偏慢的跑速（雖然小聯盟展現不錯的盜壘時機掌握） 臂力（Arm） 50 平均水準的傳球能力 守備（Field） 45 目前最大的弱點，判斷飛球軌跡與防守範圍仍需改善 ⚾ 德寶拉（Josue De Paula）基本資料：

出生日期：2005年5月24日

身高體重：6呎3吋（約190公分）、185磅（約84公斤）

投打習慣：左投左打

守備位置：外野手

簽約條件：39.75萬美元（2022年國際自由球員）

效力球隊：洛杉磯道奇

本季成績：出賽124場，打擊率3成03、27轟、104分打點、31次盜壘成功、OPS.948（2A）





出生日期：2005年5月24日身高體重：6呎3吋（約190公分）、185磅（約84公斤）投打習慣：左投左打守備位置：外野手簽約條件：39.75萬美元（2022年國際自由球員）效力球隊：洛杉磯道奇本季成績：出賽124場，打擊率3成03、27轟、104分打點、31次盜壘成功、OPS.948（2A）

洛杉磯道奇超級新星德寶拉（Josue De Paula），季末從2A被直升大聯盟，今（14）日敲出生涯首支安打，就是一發石破天驚的全壘打，引發外界關注。德寶拉2005年出生於紐約布魯克林，後全家人移居至多明尼加居住，家族都是運動好手，表哥馬布里是NBA一代球星，另名表哥泰菲爾（Sebastian Telfair）也曾征戰NBA。雖然家族在籃球界名聲赫赫，但德寶拉很早就展現出對棒球的熱愛，他在紐約長大期間，偶像是同樣擁有精湛打擊技巧與選球眼的左打巨星索托（Juan Soto）。為了獲得更系統化、更純正的棒球訓練，德寶拉少年時期隨父母移居回家族原籍地多明尼加。在多明尼加棒球訓練營（Academy）中，德寶拉打擊天賦迅速引起關注。雖然他的身高不斷抽高，但他的揮棒速度與球棒控制力，仍能保持在頂尖水準。2022年國際自由球員簽約市場上，德寶拉並非當時最受矚目的頂級新秀，許多球隊對他較為高大的身材與防守定位有所疑慮。然而，道奇球探看中他無與倫比的打擊本能與超越同齡球員的成熟心態。最終僅花費39.75萬美元簽約金，就將他納入麾下，如今成為道奇制服組選材的成功案例。德寶拉最令人讚賞的特色，是他超越同齡球員的打擊本能與選球能力。打擊上，德寶拉具備純熟且平順的左打揮棒軌跡，能將球打向球場的各個角落，隨著身材發育與力量提升，也展現出極為亮眼的擊球初速，雖然他的外野守備被視為主要缺陷，但憑藉著天花板極高的打擊天賦，他被全美各大權威媒體，如Baseball America、MLB Pipeline，皆評為道奇農場第 1、全大聯盟Top 10等級超級大物。2026年，。9月則因大谷翔平傷退，直接跳過3A被升上大聯盟，展開自己外掛般的生涯。球探報告評分（20-80 評分制）